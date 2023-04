Isola dei Famosi 2023, le pagelle: Guerriera Helena Prestes voto 8, male la coppia Cecchi Paone - Antolini voto 4

Ieri sera, lunedì 24 aprile, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, che ha visto i naufraghi protagonisti delle difficili prove honduregne e l’eliminazione del conduttore Marco Predolin poi, però, sbarcato dritto in un’altra spiaggia per proseguire il reality - almeno per il momento - da solo. Un televoto a tre quello in cui i nominati si sfideranno la prossima settimana che vede uno contro l’altro Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento e la coppia Alessandro Cecchi Paone-Simone Antolini. A commentare l’avventura dei concorrenti, in studio da Milano, i due opinionisti: Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato dall’Isola, invece, Alvin.

Ecco le pagelle della seconda serata.

Naufraghi

La tribù delle Chicas

Nathaly Caldonazzo - voto 4.5

“Cecchi- cafone”; così Nathaly appella Alessandro Cecchi Paone. La naufraga sembra essere partita con il piede di guerra. Non sorprende se consideriamo il comportamento della showgirl anche al Grande Fratello Vip, il problema è che a lungo andare il suo atteggiamento potrebbe condurre all’esasperazione gli altri concorrenti, dal momento che l’Isola è un reality completamente diverso e con condizioni altrettanto differenti rispetto al Gf Vip.

Helena Prestes – voto 8

Anche Helena come Predolin non ha preso positivamente la nomination. La modella pare avere le carte in regola per indossare i panni della naufraga perfetta e lo dimostra il fatto che anche le compagne della sua Tribù la indicano ad un’unanimità come la leader del gruppo. Schietta e sincera non le manda a dire e senza peli sulla lingua dà del falso a Cecchi Paone.

Corinne Cléry - voto 4.5

Nel corso della settimana attacca duramente Fiore Argento tacciandola di avere problemi con il cibo. Però, come spesso accade, in puntata il buonismo prende il sopravvento e così, dopo avere visto l’rvm dell’accaduto racconta che adesso tra le due è tornato il sereno e che il tutto si è concluso con un abbraccio tra le naufraghe della Tribù delle Chicas. Non convince il buonismo che puntualmente – in qualsiasi reality - emerge solo in trasmissione.

Fiore Argento - voto 7.5

Reclama i suoi 40 grammi di riso ed esclama contro le altre naufraghe: “Voi siete modelle e siete abituate a fare lo sciopero della fame”. Senza timore, rivela di avere avuto sul serio dei problemi con il cibo evidenziando ulteriormente la triste uscita di Corinne Cléry: “Non permetto a nessuno di fare commenti riguardo alla mia alimentazione. Dall’alto di cosa sento dire che avrei ‘grossi problemi’ e che dovrei ‘farmi curare’? Da adolescente, sono stata bulimica fino alla anoressia. I giudizi che ho sentito mi hanno fatto stare male, ho pianto di rabbia”. Insomma, Fiore non le manda a dire e dice quello che pensa. Siamo sicuri che ci regalerà delle perle andando più avanti, non a caso Vldimir Luxuria le fa sapere ironicamente: “Ho tolto tutti i poster di Lady Gaga dalle pareti di casa mia e li ho rimpiazzati con tue foto”.

Cristina Scuccia - voto 7

Inutile nascondersi dietro un dito, l’ex Suor Cristina ha fatto comunque una scelta coraggiosa partendo per l’Honduras. Dai suoi atteggiamenti sembrerebbe essere davvero una bella persona; tuttavia, non parrebbe davvero convinta dell’esperienza che sta facendo. E mentre sul web circolano le prime voci che la vedrebbero fidanzata con una modella spagnola, ecco che in collegamento con Ilary si lascia andare ad un bel messaggio: “Io credo nell’amore in ogni sua forma, quindi questa scelta non dipende dalla mia fede. Anche perché Dio è amore, non un giudice. Sentitevi liberi di amare chi volete, l’importante è che il sentimento continui a espandersi nel mondo, sempre di più”.

La tribù degli Hombres

Christopher Leoni - voto 4

Già poco chiaro la scorsa settimana definendosi maschio sigma, mente fingendo di essere riuscito ad accendere da solo il fuoco (poi si è scoperto avere usato un tizzone). Ma non è finita qui; infatti, persevera nel dire bugie fingendo di avere acceso nuovamente da solo la fiamma con “la tecnica dell’esercito”. Insomma, non si sa se per la troppa fame, ma almeno per il momento, la sincerità nel gioco non è il suo forte.

Andrea Lo Cicero – voto 6.5

Protagonista dello scontro “sulla correttezza” contro Cristopher Leoni, il naufrago ha dimostrato di averci visto lungo sin dall’inizio. Lamenta di essere l’unico nel gruppo a fare qualcosa di concreto ed effettivamente -almeno per adesso - come dargli torto. Apprezzabile il “No” come risposta alla domanda di Ilary: “Vorresti cambiare tribù?”, sinonimo di grande maturità. Alla fine è anche il vincitore della prova leader, garantendo l’immunità a sé stesso e a tutta la sua tribù.

Marco Predolin – voto 6

È il primo eliminato dell’Isola dei Famosi ed è costretto ad andare da solo su un’altra spiaggia. Un vero peccato, un personaggio come lui avrebbe sicuramente reso più vivo il clima del reality e sarebbe stato più interessante vederlo in gruppo piuttosto che da solo.

Luca Vetrone – voto 4

Di poche parole, interviene pochissimo e solo nella diatriba con Andre Lo Cicero. Lo abbiamo visto davvero poco.

La tribù degli Accoppiados

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini – voto 4

I due sembrano essere arrivati sull’Isola per fare lezioni di sopravvivenza. Simone Antolini poco chiaro. Il compagno Cecchi-Paone, invece, si è reso protagonista nel corso della settimana con un’uscita completamente fuori stile, sentendosi in diritto di appellare Nathaly Caldonazzo con il termine pescivendola; salvo poi scusarsi, come da copione, e giustificandosi dicendo di non avercela con le pescivendole.

Marco Mazzoli e Paolo Noise - voto 8.5

Sembrano essersi integrati al massimo con lo spirito dell’Isola e già alla prima settimana – in modo ironico, ma altrettanto pungente – lasciano intendere quanto i compagni siano assettati di visibilità: “Vedono le telecamere e si tuffano come dei piccioni”. Messi a dura prova con il lato più vulnerabile dell’essere umano, l’amore, trovano i cartonati delle loro mogli che - per una strana sorte del destino - si chiamano entrambe Stefania. Ci piacciono davvero molto.

Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci) - voto 4.5

Poco protagonisti della serata, ci hanno regalato soltanto un momento emozionante: il collegamento con la mamma di Fabio per l’occasione dei suoi 90 anni dopo il quale il cantante è scoppiato in un pianto liberatorio. Tuttavia, la coppia pare non essere mai sbarcata in Honduras se non per intonare il ritornello di Fiumi di parole.

Pamela Camassa e Claudia Motta – N.C.

La vera domanda è se la coppia sia mai stata presente in puntata. Purtroppo, non le abbiamo visto per niente, quasi ad essere due ombre ieri sera e anche quando Enrico Papi le chiama in causa si giustificano dicendo di appartenere alla Tribù degli Accoppiados e per questo, non mettono bocca sulle diatribe delle Chicas. Speriamo si diano una svegliata.

Opinionisti e inviato

Vladimir Luxuria – voto 7.5

Ripresenta un solo orecchino, e allo stesso modo della puntata precedente, Vladimir Luxuria risulta più che adatta al ruolo di opinionista (ne aveva già dato dimostrazione nelle scorse edizioni). Pungente e tagliente al punto giusto non si trattiene dal manifestare il suo disappunto nei confronti di Nathaly Caldonazzo, dandole della gelosa dopo le esternazioni della showgirl sull'ex Suor Cristina.

Enrico Papi - voto 5.5

Evidentemente più misurato della scorsa puntata, Enrico Papi ieri sera è sembrato essere molto più “contenuto”, tanto che chiede anche il permesso per potere parlare alla conduttrice. Una cosa che fino alla scorsa puntata sembrava avere rimosso. Tuttavia, qualcosa lascia trapelare che tra lui e Ilary Blasi non corra buon sangue. Più volte, infatti, la conduttrice l’ha messo a tacere dicendo: “Non c’ho tempo”.

Alvin - voto 7.5

Alvin è una conferma, ormai lo sappiamo. Forse meriterebbe più spazio in tv. Colpisce la sensibilità nel consolare Fabio dei Jalisse che piange a dirotto dopo avere visto l’rvm della madre. Divertente la querelle con Ilary sui loro veri nomi: Alberto e Ilaria piuttosto che Alvin e Ilary.

Ilary Blasi – voto 9

In total black e con l’ombelico di fuori entra saltellando; fresca, allegra e frizzante trova sempre la battuta per stemperare gli animi della serata. Il suo pregio è quello di fare comprendere immediatamente quando le cose non le vanno bene o non le piacciono quasi fregandosene di essere in prima serata su Canale 5.

Buon risultato per il reality che ieri sera ha registrato il 22.5% di share. D’altronde, i naufraghi sembrano avere iniziato con il piede giusto.