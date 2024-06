Isola dei Famosi 2024: ecco quanto guadagna il vincitore

Manca poco e scopriremo il vincitore della 18esima edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo 58 giorni di fame, prove e tanta resistenza fisica e mentale per i naufraghi, questa sera, mercoledì 5 giugno, andrà in onda a partire dalle 21.30 la puntata finale del reality condotto da Vladimir Luxuria.

I finalisti

A contendersi il montepremi finale sono in sei: il conduttore televisivo Edoardo Stoppa, la contessa Alvina Verecondi Scortecci, il modello Artur Dainese, l’attore Aras Senol, lo chef Edoardo Franco e il finalista “segreto”, ballerino e volto noto di Ballando con le Stelle, Samuel Peron. Soltanto nel corso della diretta, infatti, i naufraghi scopriranno che anche Samuel è riuscito ad ottenere il pass per la finalissima. Come se non bastasse, a inizio puntata, verrà immediatamente eliminato uno tra Edoardo Franco e Aras Senol finiti entrambi al televoto.

Il montepremi finale dell’Isola dei Famosi

Saranno in molti che, con l’avvicinarsi della finale, si chiederanno non soltanto chi vincerà questa edizione dell’Isola dei Famosi, ma quanto guadagnerà il vincitore del reality. Il montepremi di questa edizione è rimasto invariato rispetto a quello delle precedenti e l'importo è pari a 100.000 euro. Tuttavia, in molti non sanno che non tutta la somma finirà direttamente nelle tasche del vincitore. Al contrario, infatti, metà del premio dovrà essere devoluto in beneficenza ad un'associazione scelta direttamente dal fortunato concorrente.

Dunque, il vincitore del reality riceverà un montepremi pari a 50.000 euro. Nelle edizioni precedenti, alcuni naufraghi hanno scelto di destinare l’intero montepremi in beneficenza.

Naturalmente, al montepremi finale, va aggiunto anche ilper la partecipazione che ad ogni puntata i naufraghi di Cayo Cochinos ricevono. Si tratta di una somma che non è uguale per tutti, ma varia in base al personaggio e agli accordi presi prima di entrare. Che dire, non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera e che vinca il migliore.