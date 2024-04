Isola dei Famosi 2024: Francesca Bergesio si ritira, Aras e Greta con il covid

È trascorsa meno di una settimana dallo sbarco dei naufraghi in Honduras e, già, all'Isola dei Famosi si presentano i primi inconvenienti. Tre i concorrenti assenti dalla Palapa nella puntata andata in onda ieri sera, 11 aprile, in prima serata su Canale 5. A loro, si aggiunge Tonia Romano che si è ritirata prima ancora dell’inizio di quest’avventura. Così, a mancare all’appello nella seconda puntata del reality honduregno sono stati: Aras Senol e Greta Zuccarello; Francesca Bergesio, invece, è stata costretta a ritirarsi.

Francesca Bergesio abbandona l’Isola de Famosi

A puntata inoltrata, al momento delle nomination in Palapa, la padrona di casa ha invitato Francesca Bergesio a raggiungere i compagni. Così, Miss Italia in carica ha dovuto comunicare agli altri naufraghi di essere costretta ad abbandonare l’Isola. Il motivo? Un infortunio al ginocchio; è proprio per questo, infatti, che si è presentata agli altri concorrenti con le stampelle. Tutto sarebbe accaduto durante la scorsa puntata, la prima, nel corso della prova leader. La naufraga aveva lasciato la spiaggia temporaneamente per alcuni accertamenti medici, poi il (triste) responso definitivo: l’infortunio non le permette di proseguire questa avventura a cui teneva tanto.

“Mi dispiace tanto ma questo non è un ritiro perché non ti sei sentita debole o hai deciso di mollare. Ma la salute viene prima di tutto”, ha subito commentato Vladimir Luxuria, accompagnata dall'applauso del pubblico in studio. “Spero che avendo toccato così tanto il fondo, da qua possa esserci una rinascita. Per me è già stata una piccola vittoria quella di essermi messa in gioco, perché comunque sono partita da casa con tante paure e fragilità e ho trovato dei compagni eccezionali, con delle connessioni forti, anche se abbiamo trascorso solo poco tempo insieme”, ha, invece, commentato Francesca.

Le condizioni di Aras Senol e Greta Zuccarello

Diverse, invece, le condizioni dell’attore di Terra Amara e della ballerina di Ciao Darwin (e non solo). I due, infatti, non erano presenti nella puntata di ieri sera, ma Vladimir ha voluto subito rassicurare il pubblico, spiegando il motivo dell’assenza dei due naufraghi, che si sono collegati con lo studio dall’albergo. “Stiamo bene tutti e due, abbiamo il covid ma siamo asintomatici”, ha affermato Greta, vincitrice della prova leader della scorsa settimana, parlando anche a nome di Aras. “Vorremmo tornare ma non possiamo, dobbiamo aspettare il protocollo. Speriamo di negativizzarci il prima possibile”, ha proseguito la ballerina.

A questo punto, a rassicurarli ci ha pensato Vladimir Luxuria: “Non demoralizzatevi, questo è un arrivederci, non di certo un addio. So Greta quanto ci tieni, è solo una parentesi, uno stop momentaneo, non vediamo l'ora di rivederti.