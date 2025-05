"Mi manca l'aria, mi devo ammalare?". Un altro concorrente vuol lasciare l'Isola dei famosi

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche Antonella Mosetti potrebbe ben presto lasciare definitivamente l'Isola dei Famosi, in un'edizione funestata dagli abbandoni anticipati che potrebbero richiedere un intervento extra da parte della produzione. Non solo il mancato ingresso della modella Ibiza Altea e l'inatteso ritiro di Angelo Famao e Leonardo Brum, ora i vertici del programma temono l'addio sempre più probabile della showgirl 49enne e sospettano che a breve possa fare altrettanto pure Camila Giorgi. I segnali sono talmente forti che qualcuno dietro le quinte sta già parlando di casting per rimpolpare il numero dei naufraghi.

La Mosetti aveva mostrato grande insofferenza per le difficili condizioni di vita quotidiana fin dall'inizio dell'esperienza in Honduras: era stata la figlia Asia Nuccetelli a convincerla a stringere i denti e andare avanti. Ora tutto potrebbe cambiare, specie dopo quanto accaduto negli scorsi giorni. Nel corso del nono giorno del programma, la showgirl si era sfogata con la collega Loredana Cannata. "Ho mal di testa, mi viene da piangere" , aveva sbottato Mosetti. "Voi dite: 'Aspetta'. Ma io sono proprio finita. Non ce la faccio più, è inutile che traccheggiamo. Basta! Ognuno ha il suo limite. Sentendoti debole dentro, tutti gli altri sensi vanno a mille".

Inutile il tentativo di rasserenarla e riportarla alla calma da parte di Patrizia Rossetti e della stessa Loredana Cannata. "Mi devo ammalare? No. Non credo che andarsene significhi essere debole, è un'altra stronzata che non accetto" , aveva aggiunto la showgirl, "andarsene significa, alla nostra età, semplicemente non accettare delle condizioni...mi manca l'aria" . Dopo lo sfogo la 49enne aveva chiesto di poter avere un colloquio con gli esponenti della produzione de L'Isola dei Famosi: non si conosce il contenuto della conversazione tra le parti, ma poco dopo aveva lasciato Playa Uva a bordo di un'imbarcazione per raggiungere la terraferma.

Secondo quanto riferito dal portale online della trasmissione televisiva, nei due giorni di assenza dall'isola la naufraga è stata sottoposta come da lei richiesto ad alcuni accertementi medici. Quarantott'ore dopo Antonella Mosetti è sbarcata nuovamente a Playa Uva, dove ad attenderla c'erano i colleghi Patrizia e Mario Adinolfi, a cui non ha potuto rivelare troppi dettagli della vicenda. I naufraghi le hanno raccontato che cosa è accaduto durante la sua assenza, tra la punizione inflitta a Senatori e Giovani dallo Spirito dell'Isola per essersi passati il fuoco e l'allontanamento di Omar Fantini su Montecristo.

C'è attesa per la

puntata del prossimo 22 maggio, quando presumibilmente la Mosetti racconterà che cosa l'ha spinta a chiedere degli accertamenti medici, ma sono in tanti a dare per scontata la notizia del suo addio definitivo al programma.