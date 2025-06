Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dall'ottava puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano poche ore all’ottava puntata dell’Isola dei Famosi. Questa sera, mercoledì 18 giugno, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale della diciannovesima edizione del reality della “sopravvivenza”. Come sempre, protagonisti saranno i naufraghi che, dopo diverse settimane di permanenza in Honduras, stanno riuscendo a resistere, nonostante le difficoltà, la fame e la mancanza degli affetti più cari. A raccontare le loro avventure, in diretta dallo studio, la conduttrice Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura, nei panni di unica opinionista. In collegamento dall’Honduras, nel ruolo di inviato, Pierpaolo Pretelli. In studio, inoltre, ci saranno anche due ospiti “d’eccezione”, Giuseppe Cruciani e Scintilla.

Le anticipazioni della puntata

La permanenza sull’Isola si fa sempre più complessa: la fame si fa sentire, così come anche la stanchezza. Anche per questo, forse, le polemiche sono sempre dietro l’angolo. Pare ormai essere scontro aperto tra due protagonisti di questa edizione, Teresanna Pugliese e Omar Fantini. Avranno trovato un modo per riconciliarsi? Nel frattempo, lo spirito dell’Isola ha voluto fare loro un “regalo”, consentendogli di trascorrere del tempo con i propri compagni; ma sarà servito tutto questo a placare gli animi?

E ancora, questa sera, il gruppo di Playa Dos scoprirà finalmente l’esistenza di un’altra Playa. Stiamo parlando dell’Ultima Spiaggia, su cui da qualche settimana si trovano Dino Giarrusso, Yasmin Salvati, Paolo Vallesi e Ahlam El Brinis. Ricordiamo, infatti, che i concorrenti eliminati dal gioco hanno avuto l'opportunità di sfruttare l’ultima possibilità offerta dal reality, ovvero rimanere su un’altra spiaggia. Ad accettare la proposta, tutti i naufraghi, ad eccezione di Alessia Fabiani e Chiara Balistrieri che hanno preferito fare ritorno in Italia. Ma non è tutto, perché questa sera i concorrenti dovranno affrontare un televoto flash, proprio scontrandosi con coloro che sono rimasti sull’Ultima spiaggia. Come reagiranno? Infine, un televoto molto tosto che vede protagonisti tre grandi concorrenti di questa edizione: Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà un nuovo eliminato di questa edizione. Sono tre i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, la naufraga più votata sembrerebbe Patrizia Rossetti con la maggioranza delle preferenze del pubblico.

Subito dopo di lei, dovrebbe scamparla anche Teresanna Pugliese. Meno bene, invece, Mirko Frezza. Naturalmente, però, per scoprire chi sarà il naufrago a dover abbandonare l'Isola, bisognerà attendere la puntata di questa sera.