Isola dei Famosi: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ci siamo. È tutto pronto per il terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 15 aprile, il reality di Canale 5 torna ad intrattenere il pubblico a casa. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire quali sono le sensazioni dei naufraghi a pochi giorni dallo sbarco sull’Isola di Cayo Cochinos e, soprattutto, dopo l’unione del gruppo dei famosi e quello dei non famosi. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Dopo il ritiro di Francesca Bergesio – che è stata costretta ad abbandonare il gioco per un’infortunio al ginocchio – Aras Senol e Greta Zuccarello, a seguito dell'isolamento per la positività al covid, sono rientrati in gioco. Nel frattempo, però, sull’Isola sono arrivati due nuovi naufraghi, il critico d'arte Daniele Radini Tedeschi e l’attore Francesco Benigno. Proprio quest'ultimo sembra aver rotto l'armonia del gruppo. Riusciranno a ristabilire l'equilibrio?

La scorsa puntata, inoltre, direttamente da Playa Espinada, Khadi Gueye, Alvina Verecondi Scortecci, Peppe di Napoli e Pietro Fanelli hanno raggiunto gli altri naufragi. Chissà come avranno affrontato la convivenza di questi giorni. Avrà regnato la pace o i naufraghi si sono lasciati andare ad alcune incomprensioni? E ancora, anche Edoardo Stoppa, leader della settimana dopo aver vinto la prova lunedì scorso, sembra aver preso seriamente questo compito, facendo alcune riunioni per suddividere le mansioni. Infine, nel corso della puntata i 4 immuni - Alvina Verecondi Scortecci, Marina Suma, Matilde Brandi, Pietro Fanelli - si sfideranno in un duello faccia a faccia in Playa Palapa.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il primo eliminato di questa edizione, senza possibilità di tornare indietro, come già sottolineato dalla padrona di casa. Quattro i concorrenti finiti in nomination e in attesa del verdetto: Luce Caponegro, Peppe di Napoli, Khady Gueye e Samuel Peron. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe essere Khady Gueye con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lei, Lucia Caponegro e Samuel Peron. Ultimo, invece, Peppe di Napoli.

Inutile dire, naturalmente, quanto per scoprire la decisione definitiva del pubblico occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine non è detta l’ultima parola.