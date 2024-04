Isola dei Famosi: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per una nuova scoppiettante puntata dell’Isola dei Famosi. Prosegue l’avventura dei naufraghi su Cayo Cochinos e questa sera, giovedì 18 aprile, ad attendere il pubblico di Canale 5 ci sarà il quarto appuntamento con il reality. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire come sono gli animi dei naufraghi, messi a dura prova già da una serie di infortuni e, soprattutto, dopo la squalifica di Francesco Benigno. Ad affiancarla l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Appena una settimana in Honduras e Francesco Benigno ha dovuto salutare l’Isola dei Famosi. L’attore – che era approdato sull’Isola nel corso della seconda puntata – aveva sin da subito fatto parlare di sé, poi l’annuncio della squalifica che l’ha costretto a lasciare immediatamente il reality. Il motivo? Secondo quanto annunciato nel daytime di ieri dall’inviata Elenoire Casalegno, la scelta è avvenuta a causa di alcuni comportamenti non consoni e vietati dal regolamento.

Così, dopo il ritiro di Francesca Bergesio, Tonia Romano, l’eliminazione di Luce Caponegro e la squalifica di Benigno, i naufraghi rimasti in Honduras sono in 17. Tuttavia, nella puntata di questa sera, è previsto l’arrivo di due nuovi concorrenti. I due (forse) neonaufraghi – prima di entrare ufficialmente nel cast – dovranno superare una missione segreta. Infine, grande attesa per sapere qualcosa in più sulle condizioni di salute di Marina Suma, infortunatasi nella diretta di lunedì sera.

Nomination e televoto

Questa sera, ci sarà il grande ritorno della Cerimonia della Salvacion. Dopo la squalifica di Francesco Benigno, il televoto eliminatorio di questa sera è stato annullato. Quattro, dunque, i concorrenti in attesa del verdetto: Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich e Peppe Di Napoli. A salvarsi saranno i due naufraghi più votati. Successivamente, i restanti concorrenti meno votati si sfideranno in un duello che stabilirà chi andrà in nomination per la prossima puntata. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe essere Artur Dainese con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lui, Joe Bastianich. Ultimi, invece, Daniele Radini Tedeschie Peppe di Napoli.

Inutile dire, naturalmente, quanto per scoprire la decisione definitiva del pubblico occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine non è detta l’ultima parola.