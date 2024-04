Isola dei Famosi: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per il quinto appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 22 aprile, il reality di Canale 5 torna in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire come stanno i naufraghi dopo due settimane di permanenza su Cayo Cochinos. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Un nuovo ritiro ha stravolto gli equilibri dei naufraghi in Honduras. Stiamo parlando di Peppe di Napoli che, a pochi giorni dalla squalifica di Francesco Benigno, ha deciso di abbandonare il reality. “Abbandono l’Isola, perché sono stanco non ce la faccio più a farla e chiedo scusa a tutti gli italiani”, ha detto il pescivendolo di Pianura (un quartiere di Napoli) prima di rimarcare: “Io abbandono l’Isola e me ne vado”.

Insomma, si allunga la lista dei ritiri, degli infortuni e delle squalifiche. Nel frattempo, però, in Honduras sono arrivati due nuovi concorrenti: l’attivista e scrittore Sonny Olumati e la "campionessa di pasta sfoglia" Rosanna Lodi. Questa sera, inoltre, potranno rientrare in gara e raggiungere il resto dei naufraghi, a seguito dell’isolamento per la positività al Covid, Aras Senol ed Edoardo Franco. Infine, previste le tante prove che metteranno a rischio la permanenza dei concorrenti.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il secondo eliminato di questa edizione, senza possibilità di tornare indietro, come già sottolineato dalla padrona di casa. Ricordiamo, infatti, che la prima a dover abbandonare il reality è stata Luce Caponegro. Dopo l’annullamento del televoto, in seguito all’abbandono improvviso di Peppe di Napoli che ne era coinvolto, sono quattro i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye e Maité Yanes. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Alvina Verecondi Scortecci con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lei, Artur Dainese e Khady Gueye. Ultima, invece, Maité Yanes.

Inutile dire, naturalmente, quanto per scoprire la decisione definitiva del pubblico occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine non è detta l’ultima parola.