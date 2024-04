Isola dei Famosi: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Mancano poche ore per un nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 29 aprile, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda la sesta puntata del reality honduregno. Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire come stanno i naufraghi che, giorno dopo giorno, stanno vivendo gli abbandoni e i ritiri dei compagni d’avventura. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Un nuovo ritiro ha stravolto gli equilibri dei naufraghi in Honduras. Stiamo parlando di Pietro Fanelli che, a pochi giorni dall’abbandono del reality di Peppe di Napoli, ha deciso di lasciare il programma. Il poeta ha salutato Cayo Cochinos, dopo aver chiesto scusa ai compagni per essere finito nell’occhio del ciclone per i suoi comportamenti, oltre che per il “furto” del cibo. Questa sera, è previsto un ultimo confronto tra lui e il gruppo. Anche Daniele Radini Tedeschi si è ritirato, ma solo temporaneamente; il critico d’arte, tornerà presto. Insomma, si allunga la lista dei ritiri, degli infortuni e delle squalifiche: Tonia Romano (mai sbarcata in Honduras), l’infortunio di Francesca Bergesio, il ritiro di Peppe di Napoli, la squalifica di Francesco Benigno e le eliminazioni ufficiali di Luce Caponegro e Maitè Yanes.

Nel frattempo, però, in Honduras “scoccano le prime scintille”; così Artur Dainese e Khady Gueye sembrano essere sempre più vicini. Grandi emozioni per Edoardo Stoppa: Juliana Moreria è volata in Honduras per abbracciare il marito. Ma non è finita qui, perché tre mamme sono pronte a fare una sorpresa ai rispettivi figli. Infine, una sfida culinaria per i naufraghi davanti a un giudice speciale. Riusciranno ad ottenere una ricompensa?

Nomination e televoto

Dopo l’annullamento del televoto, in seguito all’abbandono improvviso di Pietro Fanelli che ne era coinvolto, sono cinque i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Khady Gueye, Joe Bastianich, Daniele Radini Tedeschi, Rosanna Lodi e Sonny Olumati. Chi sarà il preferito del pubblico? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Joe Bastianich con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lui, Khady Gueye, Daniele Radini Tedeschi e Rosanna Lodi. Ultimo, invece, Sonny Olumati.

Inutile dire, naturalmente, quanto per scoprire la decisione definitiva del pubblico occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine non è detta l’ultima parola.