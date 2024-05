Isola dei Famosi: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per il settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 6 maggio, il reality di Canale 5 torna in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire come stanno i naufraghi a distanza di un mese dallo sbarco su Cayo Cochinos. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Incredibile, ma vero: un altro naufrago ha abbandonato il reality; stiamo parlando di Daniele Radini Tedeschi che ha deciso di lasciare i compagni naufraghi. Insomma – ancora una volta – si allunga la lista dei ritiri, degli infortuni e delle squalifiche: Tonia Romano (mai sbarcata in Honduras), l’infortunio di Francesca Bergesio, il ritiro di Peppe di Napoli, la squalifica di Francesco Benigno, il ritiro di Pietro Fanelli, le eliminazioni ufficiali di Luce Caponegro, Maitè Yanes e Sonny Olumati. Stando ad alcune indiscrezioni, sull’Isola potrebbero arrivare dei nuovi concorrenti a smuovere un po’ gli animi.

Grandi novità per la puntata di questa sera, infatti, i naufraghi verranno divisi in due gruppi e dovranno vivere separatamente in due accampamenti l’uno contro l’altro. Come reagiranno? Cresce l’attesa, anche per la gara di ballo di questa sera; la contessa Alvina e il maestro Samuel Peron avranno un compito molto importante: conquistare al ritmo di bachata una ricompensa per il gruppo. Infine, la mamma di Edoardo Franco e di Alvina e Juliana Moreira non sono mai andate via da Cayo Cochinos, per il trio è prevista un’ultima missione.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il quarto eliminato di questa edizione, senza possibilità di tornare indietro, come già sottolineato dalla padrona di casa. Sono quattro i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Artur Dainese con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lui, Khady Gueye e Rosanna Lodi.

Ultima, invece, Marina Suma.