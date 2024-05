Isola dei Famosi: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per l’ottavo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 13 maggio, il reality di Canale 5 torna in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire come stanno i naufraghi a distanza di un mese dallo sbarco su Cayo Cochinos. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Sembra essere tornato il sereno su Cayo Cochinos dopo l’infinita lista di infortuni e squalifiche. Così, questa settimana, gli occhi sono tutti puntati sui concorrenti che, ormai divisi in due squadre, la rossa e la blu (capitanate da Greta e da Samuel), cercano di resistere il più a lungo possibile alle intemperie e alla fame. Naturalmente, non sono mancate le tensioni e anche Rosanna Lodi sembra essere arrivata al limite della sopportazione con Artur Dainese.

Come se non bastasse, inoltre, è ancora tempo di punizioni in Honduras. Il motivo? I naufraghi hanno infranto il regolamento: la squadra blu, infatti, ha fatto i complimenti a Rosy per le orecchiette, nonostante i contatti tra le due squadre fossero stati vietati. È per questo che i gruppi dovranno consegnare un’intera ciotola di riso. Previsti, inoltre, tre nuovi concorrenti: Dario Cassini, Linda Morselli e la modella e showgirl Karina Sapsai. Riusciranno ad integrarsi con il resto del gruppo? Grandi emozioni in vista per Samuel Peron che potrà incontrare la moglie Tania Bambaci, arrivata in Honduras per riabbracciarlo e per ricevere delle spiegazioni riguardo il presunto feeling tra il ballerino di Ballando con le Stelle e Greta Zuccarello.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il quinto eliminato di questa edizione, senza possibilità di tornare indietro, come già sottolineato dalla padrona di casa. Sono tre i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Samuel Peron con la maggioranza delle preferenze del pubblico.

Subito dopo di lui, Artur Dainese e Rosanna Lodi.