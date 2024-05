Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per il nono appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, domenica 19 maggio, il reality di Canale 5 torna in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire come stanno i naufraghi a seguito della suddivisione in due squadre che ha già portato loro diversi provvedimenti. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Anche questa settimana, gli occhi sono tutti puntati sui concorrenti che, ormai divisi in due squadre, la rossa e la blu (capitanate da Edoardo e da Matilde), cercano di resistere il più a lungo possibile alle intemperie e alla fame. Naturalmente, non sono mancate le tensioni e Valentina Vezzali – che non ha preso molto bene la sua prima nomination - sembra iniziare a patire i comportamenti di Greta e Khady (e non solo). Proprio quest’ultima, inoltre, pare non condividere i comportamenti di Edorardo Franco.

Come se non bastasse, inoltre, è ancora tempo di punizioni in Honduras. Il motivo? Matilde Brandi ha infranto il regolamento: “Questo comunicato è contro di me. Dice che ho infranto il regolamento del programma – ha letto Matilde Brandi in un comunicato dell’Isola – Lo spirito dell'isola è davvero arrabbiato perché le regole sono state infrante ancora una volta. Matilde Brandi, che questa settimana è leader e dovrebbe dare il buon esempio, ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare. Per i suoi comportamenti scorretti verrà punito tutto il vostro gruppo. La decisione è che per le prossime 48 ore non potrete pescare”. Tuttavia, grandi emozioni per Matilde che stasera riceverà una sorpresa dal compagno. E ancora, Greta e Khady si dovranno sfidare per ottenere una ricompensa d'amore e chi tra le due vincerà potrà leggere una lettera dall'Italia.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il sesto eliminato di questa edizione, senza possibilità di tornare indietro, come già sottolineato dalla padrona di casa. Sono cinque i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali. Chi verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore, verrà aperto un televoto flash e uno tra i naufragh dovrà abbandonare il gioco. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Samuel Peron con la maggioranza delle preferenze del pubblico.

Subito dopo di lui, Valentina Vezzali.