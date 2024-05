Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera mercoledì 22 maggio

È tutto pronto per il decimo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, mercoledì 22 maggio, il reality di Canale 5 torna in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire quali sono gli animi dei naufraghi dopo più di un mese di permanenza su Cayo Cochinos. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Sembra aleggiare “l’amore” su Cayo Cochinos. Artur Dainese che, fino a poco tempo fa, sembrava avere un interesse per Khady Gueye, adesso pare attratto da Karina Sapsai. Nel frattempo, quest’ultima, diventata leader la scorsa puntata, sembra avere le idee chiare sul suo futuro all’Isola.

E ancora, i due leader assoluti di questa edizione, Samuel Peron ed Edoardo Stoppa questa sera ritorneranno dai compagni dopo una missione. I due naufraghi, a quanto pare, da Playa Olimpo porteranno al resto del gruppo un’importante ricompensa. Uno dei due, inoltre, avrà anche un grande potere che sarà capace di ribaltare le sorti degli altri concorrenti. Grandi emozioni per Khady che, dopo aver rinunciato alla lettera della mamma la scorsa settimana, potrà sentire il calore di casa percorrendo il “Ponte delle emozioni”.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il settimo eliminato di questa edizione, senza possibilità di tornare indietro, come già sottolineato dalla padrona di casa. Sono tre i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello. Chi verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore, verrà aperto un televoto flash e uno tra i naufraghi dovrà abbandonare il gioco. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Aras Senol con la maggioranza delle preferenze del pubblico.

Subito dopo di lui, Artur Dainese e Greta Zuccarello.