Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per l’undicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, domenica 26 maggio, il reality di Canale 5 torna in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire quali sono gli animi dei naufraghi a poche settimane dalla finalissima che secondo quanto rivelato da Dario Maltese dovrebbe essere mercoledì 12 giugno. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Sembrerebbe esserci aria di crisi su Cayo Cochinos. Artur Dainese che, fino a poco tempo fa, sembrava avere un interesse per Khady Gueye adesso pare attratto da Karina Sapsai. Nel frattempo, il rapporto tra il giovane modello e Khady sembrerebbe essersi incrinato. I due, infatti, nella puntata di questa sera saranno protagonisti di un confronto. Riusciranno ad superare le loro divergenze e chiarirsi? Insomma, i triangoli sembrano essere approdati anche in Honduras.

E ancora, questa sera uno dei naufraghi dovrà sottoporsi ad una delle prove più temute del reality: tagliarsi i capelli a zero per potere regalare al resto dei compagni di avventura una grande ricompensa. Chi riuscirà a compiere questo sacrificio? Inoltre, uno degli ultimi arrivati, Dario Cassini, sembra avere qualcosa da ridire sul gruppo. A detta sua, ci sarebbe troppo "perbenismo".

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà l’ottavo eliminato di questa edizione, senza possibilità di tornare indietro, come già sottolineato dalla padrona di casa. Sono cinque i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai.

Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Artur Dainese con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lui, dovrebbe "scamparla" anche Edoardo Franco. Meno bene, invece, Karina Sapsai, Dario Cassini e Linda Morselli. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire chi dovrà fare rientro in Italia.