Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per il dodicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, mercoledì 29 maggio, il reality di Canale 5 torna in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire quali sono le sensazioni dei naufraghi ad una settimana dalla finale che andrà in onda mercoledì 5 giugno; la semifinale, invece, è prevista per domenica 2 giugno. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Riflettori puntati su Artur Dainese che continua ad essere al centro delle polemiche e nel mirino dei suoi compagni d’avventura. Non è un caso, infatti, che sin dall’inizio di quest’avventura è stato protagonista di quasi ogni nomination. Riuscirà a scamparla anche questa volta? Nel frattempo, anche Matilde Brandi sembre essersi “guadagnata” qualche insofferenza da parte del gruppo, esattamente con Khady Gueye che nel ruolo da leader pare avere qualche tentennamento.

E ancora, nel corso della puntata – considerando che i naufraghi in Honduras sono in dieci e la finale sarà tra una settimana – ci sarà spazio per una seconda eliminazione in diretta. Come se non bastasse, anche un duello che decreterà il primo finalista di questa 18esima edizione dell’Isola dei Famosi. Aras Senol sarà il protagonista di una sfida che gli permetterà di guadagnarsi un dolce messaggio dalla fidanzata in Turchia. Infine, spazio alle “temutissime” nomination.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il nono eliminato di questa edizione, senza possibilità di tornare indietro, come già sottolineato dalla padrona di casa. Sono cinque i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Matilde Brandi, Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Linda Morselli e Karina Sapsai.

Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Artur Dainese con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lui, dovrebbero scamparla anche Edoardo Stoppa e Matilde Brandi. Meno bene, invece, le ultime arrivate, Karina Sapsai e Linda Morselli.