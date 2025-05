Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla quarta puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano poche ore al quarto appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, mercoledì 28 maggio, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata della diciannovesima edizione del reality che vede protagonisti i naufraghi sulle spiagge honduregne. A fare gli onori di casa, Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura, nei panni di unica opinionista. In collegamento dall’Honduras, nel ruolo di inviato, pronto a raccontare le avventure dei naufraghi, Pierpaolo Pretelli.

Le anticipazioni della puntata

Nonostante la reunion tra le due squadre, “Senatori” e “Giovani”, i naufraghi, continuano a trascorrere le loro giornate all’insegna delle tensioni e delle incomprensioni. In queste ultime ore, infatti, le polemiche hanno visto come protagonista una delle concorrenti che più sta facendo discutere in questa Isola. Stiamo parlando di Teresanna Pugliese che – complice la sua schiettezza – non le manda di certo a dire; tra battibecchi con Alessia e discussioni con Dino, i naufraghi hanno sempre qualcosa su cui dissentire. Insomma, lo scontro generazionale pare essere sempre più forte, anche a causa di una lotta alla sopravvivenza molto dura.

Dopo l’abbandono dell’Isola di Antonella Mosetti, tre nuovi naufraghi sono pronti a sbarcare in Honduras: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati. I tre nuovi concorrenti, una volta approdati sulle spiagge di Cayo Cochinos, verranno subito messi alla prova, affrontando nuove sfide. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il secondo eliminato di questa edizione. Sono tre i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani.

Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, la naufraga più votata sembrerebbe Patrizia Rossetti con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lei, dovrebbe scamparla anche Mirko Frezza. Meno bene, invece, Alessia Fabiani.