Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla seconda puntata di stasera

Mancano poche ore al secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 12 maggio, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della diciannovesima edizione del reality della “sopravvivenza”. Alla conduzione Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura, nei panni di unica opinionista. Inviato dall’Honduras, invece, pronto a raccontare le avventure dei naufraghi, Pierpaolo Pretelli.

Le anticipazioni della puntata

Suddivisi in due squadre, “Senatori” e “Giovani”, i naufraghi, nonostante siano trascorsi pochissimi giorni dal loro sbarco in Honduras, hanno già iniziato a confrontarsi. Così, sono nate le prime polemiche, soprattutto nel gruppo dei Giovani, dove Teresanna Pugliese pare non condividere alcune scelte del leader Spadino, né alcuni comportamenti della compagna Carly Tommasini. Avranno trovato un punto di incontro? Nel frattempo, rimane da capire se il cantante neomelodico Angelo Famao rimarrà o meno sull’Isola.

Ai naufraghi, questa sera, inoltre, verrà data la possibilità di conquistare il fuoco con una prova fisica. Che fine avranno fatto i concorrenti spediti su Playa Montecristo? Per loro, dopo alcuni giorni di isolamento, è arrivato il momento della vendetta. Vedremo cosa accadrà. Infine, un nuovo concorrente è pronto ad approdare sulle spiagge di Cayo Cochinos, stiamo parlando di Dino Giarrusso che, dopo un piccolo infortunio, entrerà ufficialmente in gioco.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il primo eliminato di questa edizione. Sono quattro i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Mario Adinolfi, Carly Tommasini, Patrizia Rossetti e Lorenzo Tano.

Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, la naufraga più votata sembrerebbe Patrizia Rossetti con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lei, dovrebbe scamparla anche Carly Tommasini. Meno bene, invece, Mario Adinolfi e Lorenzo Tano.