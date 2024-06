Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla semifinale

È tutto pronto per la semifinale dell’Isola dei Famosi, giunta al suo tredicesimo appuntamento. Questa sera, domenica 2 giugno, il reality di Canale 5 torna in prima serata, a partire dalle ore 21.30. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire quali sono le sensazioni dei naufraghi a pochi giorni dalla finale che andrà in onda mercoledì 5 giugno. Ad affiancare la padrona di casa, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Riflettori puntati su Artur Dainese che continua ad essere al centro delle polemiche e nel mirino dei suoi compagni d’avventura. Non è un caso, infatti, che sin dall’inizio di quest’avventura è stato protagonista di quasi ogni nomination. Riuscirà a scamparla anche questa volta? Nel frattempo, tra Matilde Brandi e Alvina Varecondi Scortecci sembrerebbe esserci qualche incomprensione. Il motivo? Il mancato salvataggio della Brandi nella catena che avrebbe mandato alle nomination uno dei naufraghi.

E ancora, non si esclude che nel corso della puntata – considerando che i naufraghi in Honduras sono in otto e la finale sarà mercoledì – potrebbe esserci spazio per nuove eliminazioni in diretta. Edoardo Stoppa può dormire sonni tranquillo, dal momento che è il primo e unico concorrente ad avere già un posto garantito per la finalissima. Questa sera, però, si scopriranno gli altri finalisti della 18esima edizione dell’Isola dei Famosi. Infine, una sorpresa per Matilde Brandi che potrà riabbracciare la sua amica Manila Nazzaro; per Samuel Peron, invece, in studio Iva Zanicchi.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà il decimo eliminato di questa edizione, senza possibilità di tornare indietro, come già sottolineato dalla padrona di casa. Sono tre i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron.

Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Artur Dainese con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lui, dovrebbe scamparla anche Samuel Peron. Meno bene, invece, per l’ultima arrivata, Karina Sapsai.