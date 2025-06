Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla settima puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

Conto alla rovescia per la settima puntata dell’Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 16 giugno, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda il settimo appuntamento della diciannovesima edizione del reality che più di tutti mette a dura prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti. Protagonisti i naufraghi che, giorno dopo giorno, su Cayo Cochinos, provano ad andare ad avanti tra la fame, i mosquitos e le difficoltà a cui l’Isola si sottopone. A raccontare le loro avventure, in diretta dallo studio, la conduttrice Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura, nei panni di unica opinionista. In collegamento dall’Honduras, nel ruolo di inviato, Pierpaolo Pretelli. In studio, inoltre, ci sarà anche Selvaggia Lucarelli.

Le anticipazioni della puntata

Continuano le tensioni su Playa Dos, dove sembra essere scoppiata una nuova rivalità. I protagonisti sono Mirko Frezza e Patrizia Rossetti, che negli ultimi giorni si sono scontrati più volte, arrivando persino a discutere animatamente sul delicato tema delle nomination. Allo stesso modo, Teresanna Pugliese e Omar Fantini non sembrano trovare un punto di incontro, tanto che quest’ultimo ha dato della “serpe” all’ex volto di Uomini e Donne.

Stando alle anticipazioni, inoltre, questa sera in Honduras sono previste visite speciali, ma anche sfide a sorpresa. Come rivela il comunicato, “sarà una puntata piena di emozioni, ma anche di insidie per tutto il gruppo”. Nel frattempo, Dino Giarrusso, Yasmin Salvati, Paolo Vallesi e Ahlam El Brinis hanno trascorso diversi giorni sull’Ultima Spiaggia, lontani dal resto del gruppo. Come avranno vissuti i quattro naufraghi? Avranno trovato il modo di affrontare la fame? Infine, non mancheranno le nomination che iniziano a farsi sempre più dirette.

Nomination e televoto

Clima teso in Honduras per la diretta di questa sera. Infatti, il verdetto del televoto decreterà un nuovo eliminato di questa edizione. Sono tre i concorrenti in nomination e in attesa del verdetto: Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese.

Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe Mirko Frezza con la maggioranza delle preferenze del pubblico.

Subito dopo di lui, dovrebbe scamparla anche Teresanna Pugliese. Meno bene, invece, Chiara Balistrieri. Naturalmente, però, per scoprire chi sarà il naufrago a dover abbandonare l'Isola, bisognerà attendere la puntata di questa sera.