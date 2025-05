Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla terza puntata di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

È in arrivo il terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Questa sera, mercoledì 21 maggio, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della diciannovesima edizione del reality che vede protagonisti i naufraghi sulle spiagge honduregne. Alla conduzione Veronica Gentili affiancata da Simona Ventura, nei panni di unica opinionista. In collegamento dall’Honduras, nel ruolo di inviato, pronto a raccontare le avventure dei naufraghi, Pierpaolo Pretelli.

Le anticipazioni della puntata

Suddivisi in due squadre, “Senatori” e “Giovani”, i naufraghi, continuano a vivere tra tensioni e incomprensioni. Sin dal loro sbarco in Honduras, infatti, non sono mancate le polemiche. Soprattutto, in questi ultimi giorni, al centro delle discussioni, il fuoco, in seguito all’infrazione del regolamento da parte di Mirko Frezza. L’attore, infatti, avrebbe aiutato il gruppo dei Giovani ad avere il fuoco, scatenando non poche polemiche. Anche in diretta le due squadre si ritroveranno una contro l’altra per ottenere un’importante ricompensa. Chi riuscirà ad avere la meglio? E ancora, il fuoco - sempre protagonista delle querelle honduregne – tornerà al centro della scena. Cosa accadrà?

Quest’anno l’Isola sta mettendo a dura prova i naufraghi. Già nei scorsi giorni, Leonardo Brum e Angelo Famao hanno deciso di abbandonare il reality per motivi personali. Ma all’orizzonte si intravedono grandi cambiamenti: tra traslochi e rivoluzioni imminenti, la puntata di questa sera si preannuncia ricca di colpi di scena. Chissà cosa accadrà ai concorrenti, già provati da queste tre prime settimane.

Nomination e televoto

Come anticipato, i concorrenti Angelo Famao e Leonardo Brum – entrambi al televoto – hanno deciso di abbandonare l’Isola.

Così, il televoto – come comunicato dai canali ufficiali della trasmissione - è stato annullato. Per il momento, dunque, Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti e Carly Tommasini (le altre tre naufraghe al televoto) sono salve.