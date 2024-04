Isola dei Famosi: concorrenti noti (e quelli meno) del cast 2024 | Le schede

Mancano poche ore alla prima puntata dell’Isola dei Famosi. Così, questa sera, a partire dalle ore 21.30 andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento con il reality honduregno che vedrà alla conduzione Vladimir Luxuria. Ad affiancarla, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, noto giornalista del Tg5 per la prima volta nei panni di opinionista.

Saranno in 18 i naufraghi che sbarcheranno in Honduras; alcuni sono già volti noti al pubblico, altri, invece, no.

I concorrenti dell'Isola dei Famosi

Valentina Vezzali

Conosciuta come la regina indiscussa del fioretto, questa straordinaria schermitrice vanta un record senza pari di 56 medaglie internazionali, rendendola la più vincente non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ha reso indimenticabili ben 5 Olimpiadi con le sue imprese, accumulando 9 medaglie in altrettante gare: 3 ori, 1 argento e 1 bronzo individuali, e 3 ori e 1 bronzo nella competizione a squadre. Alle Olimpiadi di Londra, ha avuto l'onore di portare l'insegna italiana alla cerimonia d'apertura. Inoltre, ha dominato l'arena internazionale con 11 vittorie nella Coppa del Mondo di fioretto, conquistando un totale di 79 successi, e si è laureata campionessa italiana per ben 30 volte. È l'unica schermitrice, inclusi gli uomini, ad aver conquistato tutti i trofei in palio. Nel 2009, ha dimostrato la sua versatilità partecipando alla quinta edizione di Ballando con le Stelle, evidenziando la sua determinazione e il suo talento oltre l'arena sportiva. Donna tenace e competitiva, è pronta a mostrare la sua leadership sull'Isola, ma è altrettanto disposta a condividere con il pubblico il suo lato più sensibile e umano.

Maitè Yanes

Con radici cubane, questa eclettica artista spagnola ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo entrando nel primo corpo di ballo in Spagna all'età di appena 8 anni. Durante l'adolescenza, ha continuato a distinguersi nei musical di successo come Grease, Flash Dance e The Beatles, consolidando la sua reputazione nel panorama artistico spagnolo. A 17 anni, ha intrapreso una nuova avventura trasferendosi a Milano, dove ha lavorato come modella per rinomati stilisti. Nel frattempo, ha perfezionato le sue abilità di ballerina studiando a Milano presso la Peridance e a New York per il Broadway Dance Center. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Aluna, George e Skin (Skunk Anansie), così come con talenti nazionali come Gue Pequeño. Ha lasciato il segno anche sul piccolo schermo, recitando in serie televisive di successo come 1994, e ha esordito sul grande schermo nel 2022 con il film Il sesso degli angeli diretto da Leonardo Pieraccioni. Dietro la sua sensualità si cela un'anima da guerriera, rendendola una concorrente sull'Isola da non sottovalutare.

Selen

Luce Capanegro, nota a tutti con lo pseudonimo di Selen È stata un’icona del cinema hard. In pochissimi anni di carriera è riuscita ad affermarsi come una delle attrici hard più famose di Europa. Nel 1990, si è ritirata dalle scene per tornare come DJ e co-conduttrice televisiva in Ciro, il figlio di Target, Maurizio In, I fatti vostri, Omnibus. Ad oggi, si dedica al figlio nato nel 2006 ed è nonna di una bellissima bambina di sei anni. Nonna e mamma, si occupa di benessere nel suo centro estetico a Ravenne e, ora, è pronta a sbarcare in Honduras.

Francesca Bergesio

Miss Italia 2023, Francesca Bergesio ha 19 anni ed è originaria di Cervere. Si è diplomata al liceo classico europeo e il suo sogno è quello di diventare medico specializzato in cardiochirurgia. Tuttavia, vorrebbe anche esplorare il mondo del cinema, della recitazione e della moda. Proprio durante Miss Italia, ha presentato un monologo contro la violenza sulle donne, sottolineando anche l’importanza di educare alla parità di genere e al rispetto. Il suo obiettivo in Honduras è quello di sfidare lo stereotipo della Miss “bella e basta” con approccio intelligente. Si definisce una donna grintosa.

Matilde Brandi

Matilde Brandi è una soubrette e ballerina con una importante formazione in danza classica ed ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo quando fu selezionata da Gigi Proietti per Club '92. Nella sua carriera ha collaborato con rinomati conduttori come Raffaella Carrá, Maurizio Costanzo e Paolo Bonolis. Ha partecipato, inoltre, ad importanti programmi televisivi come Buona Domenica e Domenica In. Di recente, invece, è stata tra le concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. Siamo certi che porterà una sana dose di vivacità e di pepe sull'isola honduregna.

Greta Zuccarello

Sin da giovane, ha dimostrato un talento straordinario vincendo, a soli 14 anni, un prestigioso concorso presso l'Opus Ballet di Firenze e ottenendo una borsa di studio per un rigoroso percorso di formazione in danza contemporanea. Si trasferisce poi a New York, dove in breve tempo si fa strada diventando una delle principali ballerine della rinomata compagnia Peridance Contemporary Dance Company. A soli 18 anni, firma una collaborazione esclusiva con Victoria's Secret, diventando il volto di una linea sportiva di intimo. Oggi, la ritroviamo nel corpo di ballo di celebri programmi televisivi come Ciao Darwin e Tale e Quale. Abituata a mettersi alla prova per raggiungere l'eccellenza, è determinata a conquistare il primo posto sull'Isola, dove sicuramente mostrerà la sua grinta e la sua voglia di primeggiare.

Marina Suma

L'attrice e icona degli anni '80, originaria del quartiere Vomero di Napoli, nasce da una madre napoletana e un padre siciliano. Fin dalla giovinezza, il cinema rappresenta la sua grande passione: fa il suo esordio trionfale con Le occasioni di Rosa nel 1981, riscuotendo numerosi premi. Marina conquista il grande pubblico con Sapore di mare di Carlo Vanzina, e successivamente appare in diverse commedie accanto a Verdone, Calà, Pozzetto, Greggio e molti altri. Abituata alla vita isolana fin dall'infanzia, Marina ha sempre frequentato Salina, dove ha imparato a pescare e a trascorrere del tempo immersa nella natura selvaggia. Il suo spirito libero sarà certamente il suo alleato vincente in questa nuova sfida.

Edoardo Franco

Edoardo, fin da giovane, ha coltivato una passione sfrenata per la cucina, che lo ha spinto a diplomarsi in alberghiero e a intraprendere esperienze culinarie in diversi paesi. Dopo un breve periodo a Gotland, in Svezia, e quattro anni ad Amburgo, in Germania, desiderava immergersi nelle varie culture e modi di vivere per trarne ispirazione per i suoi piatti. Il suo ritorno in Italia è stato segnato dall'opportunità di partecipare a Masterchef nel 2023, che si è rivelato una svolta nella sua vita, trasformando la sua passione in un lavoro gratificante. Dopo aver vinto il talent culinario, ha pubblicato il suo primo libro, intitolato Daje. Oltre alla cucina, Edoardo è un grande appassionato di musica, producendo brani sotto lo pseudonimo di Franco Carisma. Con un carattere eccentrico e creativo, ama esprimersi attraverso il suo stile unico e non teme il confronto con nessuno. Sull'Isola, sarà il cuoco principale, portando con sé la sua creatività (anche se sarà lo stesso molto dura).

Aras Senol

Anche Aras è un volto noto nel piccolo schermo. Ex atleta e attore, è noto ai telespettatori per il suo ruolo di Çetin in Terra Amara. Campione di nuoto nella nazionale turca, ha studiato recitazione per raggiungere il suo sogno. Il reality honduregno è un’occasione per Aras di fare conoscere la sua personalità all’Italia, la patria che l’attore ama moltissimo e in cui desidera vivere.

Joe Bastianich

Joseph Bastianich, noto per la sua esperienza nel settore della ristorazione, è un imprenditore intraprendente con oltre 20 attività in diversi angoli del mondo, da Los Angeles fino a Hong Kong. Cresciuto nel Queens da una famiglia di emigranti di origini istriane, ha lasciato il segno come giudice sia nell'edizione italiana che in quella americana di Masterchef, oltre a essere apparso in programmi come Amici Celebrities e Italia's Got Talent. Ha dimostrato il suo coraggio anche sul campo vincendo Pechino Express 2023, e ha mostrato la sua franchezza sia come inviato per Le Iene che nella sua vita personale.

Artur Dainese

Originario dell'Ucraina e dell'Armenia, il modello ha fatto di Milano la sua casa da molti anni, nutrendo fin dall'infanzia una fervente passione per la moda. Nel 2023, ha ottenuto un posto nella finale di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola. Dotato di un carattere deciso e diretto, non ha mai esitato a far valere la propria opinione, convinto che "l'importante è farsi rispettare".

Edoardo Stoppa

Conduttore televisivo dal profondo impegno nel difendere l'ambiente, gli animali e promuovere la sostenibilità. Dal 2007 condivide la vita con la modella e showgirl brasiliana Juliana Moreira, dalla quale ha avuto due adorabili figli, Lua e Sol. La sua fama è frutto della partecipazione a programmi di grande impatto come National Geographic e Striscia la Notizia. Attualmente, svolge il ruolo di inviato nel programma Ogni Mattina, dove continua a sensibilizzare il pubblico su temi cruciali come la tutela degli animali e dell'ambiente. Parallelamente, si dedica con passione ai progetti di divulgazione sulla sostenibilità con Avenir Factory. Il suo impegno e la sua dedizione sono stati riconosciuti con la prestigiosa medaglia al valore del Ministero della Salute, conferitagli personalmente dal Presidente della Repubblica. Autore di due libri di grande successo, Per fortuna che ci sei e Quattro zampe e un amore, coltiva anche la sua passione per gli sport estremi e le arti marziali. In costante ricerca di nuove sfide e stimoli, non nasconde l'entusiasmo nell'affrontare l'esperienza avventurosa dell'Isola dei Famosi.

Samuel Peron

Uno dei volti più noti a sbarcare in Honduras. Ballerino del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, Samuel Peron muove i primi passi nel mondo della danza a soli 4 anni. Era il 1991 quando ha debuttato in televisione, nel corpo di ballo di Cristina D’Avena nel programma Sabato al circo. Contemporaneamente, studia e compete a livello nazionale e internazionale nella danza formandosi anche in stili più complesse. La notorietà arriva nel 2005, quando entra a far parte del cast Ballando con le Stelle, in cui rimane per 17 edizioni. Si dedica anche al teatro danzando in musical come La febbre del sabato sera, Tango d’amore, Tutto questo danzando e Historia-Tango Nuevo ai confini del jazz. Tra i progetti più recenti c’è la partecipazione come concorrente al talent show Il cantante mascherato. All’Isola gioca per vincere.

Khadi Gueye

Proveniente dal Senegal, ha iniziato il suo viaggio in Italia all'età di sei anni, accompagnata dalla madre e da uno dei suoi fratelli minori, per riunirsi al padre che già da tempo lavorava nel nostro Paese. Non ancora maggiorenne, viene scoperta per strada da un talent scout che le propone di intraprendere una carriera nel mondo della moda. Tuttavia, decide presto di interrompere questa attività per concentrarsi sugli studi, rispettando il desiderio del padre. Dopo essersi diplomata all'istituto tecnico per il turismo, ritorna a lavorare come modella, riuscendo a sostenersi da sola nella vivace Milano. Nel 2021, ha fatto parte del cast di Ex on the Beach 3. Da tempo coltiva il sogno di partecipare all'Isola dei Famosi, attratta dalla sua intraprendenza e dalla forte competitività che la contraddistingue.

Tonia Romano

36enne, originaria di Avellino, Tonia Romano è figlia di genitori napoletani e ha vissuto in un piccolo paese fino a 5 anni. All’età di 18 anni si è arruolata nell’esercito, prima di diventare vigile del fuoco. Tonia è una donna decisa e coraggiosa, oltre che madre dei suoi due figli a cui si dedica a tempo pieno. L’Isola dei Famosi per lei rappresenta un’occasione per ritrovarsi e per rimettere al centro se stessa come donna.

Alvina Verecondi Scortecci

La Contessa Alvina Verecondi Scortecci è un vero concentrato di ironia, intraprendenza e allegria. Dotata di grande abilità come avvocato penalista, ha scelto di stabilirsi a Colle Umberto, dove gestisce con la madre una rinomata struttura ricettiva: la sontuosa villa di famiglia. Dopo aver ottenuto la laurea in Giurisprudenza a Padova, Alvina ha arricchito il suo bagaglio di esperienze vivendo a New York e collaborando con successo con un marchio di moda a Milano. Nonostante la sua predilezione per il comfort, Alvina è audace e non esita ad uscirne. Grazie ai suoi viaggi, ha imparato a alternare lussuose vacanze in yacht con avventure zaino in spalla, dimostrando una versatilità e un'apertura mentale straordinarie.

Peppe di Napoli

Uno degli ultimi nomi annunciati. Giuseppe, conosciuto come Peppe, proviene da una famiglia di 4 generazioni. È nato e cresciuto nella sua Napoli e le sue giornate iniziano all’una di notte quando va al mercato per selezionare il pesce migliore per poi venderlo nella sua ristopescheria. La sua passione ha preso il via sin da ragazzino, quando ha iniziato a lavorare al fianco del padre, imparando alcune tecniche per selezionare e preparare il pesce fresco. Era il 1985 quando ha aperto la sua prima presa, la Pescheria di Napoli. Una personalità esplosiva che si sposa bene con il suo amore per la cucina.

Pietro Fanelli

Si definisce un bohèmien contemporaneo, Pietro Fanelli è nato a Torino. Giovane poeta, scrive “testi, romanzi di filosofia, aforismi e poesie” e, adesso, sta per pubblicare il libro Mediocre, scritto contemporaneo. Vive a Milano – dove si dedica alla professione di modello – ed è stato uno dei concorrenti di Summer Job.

Il suo sogno è quello di diventare un attore affermato.