Isola dei Famosi: cosa aspettarsi dalla prima puntata di stasera

È tutto pronto per la prima imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi. Questa sera, 8 aprile, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento con i naufraghi che sono pronti a sbarcare in Honduras. Si preannuncia un’edizione all’insegna delle novità, con l’inedita conduzione di Vladimir Luxuria affiancata da Sonia Bruganelli e dal giornalista Dario Maltese, che vestirà per la prima volta i panni di opinionista in studio. Sorprese anche per quanto riguarda l’inviata: a raccontarci le avventure dei naufraghi dall'Honduras sarà Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni della puntata

13 i concorrenti che sono pronti a sbarcare in Honduras per per aggiudicarsi la vittoria di uno dei reality che mette maggiormente a dura prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti, sul versante femminile saranno: l’ex schermitrice Valentina Vezzali, Maitè Yanes (attrice, vista di recente nel film Il Sesso Degli Angeli di Leonardo Pieraccioni), la pornodiva Selen (all’anagrafe Luce Caponegro). E ancora, nel cast anche Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, e la showgirl Matilde Brandi (già abituata ai reality, con la partecipazione al Grande Fratello Vip 2020). Infine, Greta Zuccarello (nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle ballerine del cast di Ciao Darwin) e chiudiamo con l’attrice Marina Suma.

Per ciò che concerne la parte maschile sull’isola troveremo il vincitore di Masterchef 2022, Edoardo Franco, l’attore della soap del momento Terra Amara, Aras Senol. Quindi, Joe Bastianich, il modello Artur Dainese, il conduttore Edoardo Stoppa e il ballerino e coreografo Samuel Peron. Oltre ai 13 naufraghi già annunciati, in queste ultime ore, è arrivata la notizia di altri 5 nuovi concorrenti conosciuti soprattutto nel mondo dei social: Khadi Gueye, Tonia Romano, Alvina Verecondi Scortecci, Peppe di Napoli e Pietro Fanelli. L’attore Francesco Benigno, inoltre, ha rivelato che entrerà nel gioco a partire dalla seconda puntata.

Il kit di sopravvivenza

L’Isola dei Famosi è uno dei reality che mette maggiormente a dura prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti ed è per questo che il kit di sopravvivenza è molto importante. Le regole sono molto rigide e ogni naufrago sulle spiagge di Cayo Cochinos potrà portare con sé: 2 completi intimo; 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera); 2 camicia o golf; 2 pantaloni o gonne; 2 paia di scarpe; 2 paia di calze; 1 spazzolino; 1 pettine o spazzola; 2 rasoi usa e getta; 1 articolo di igiene intima e personale selezionato dalla produzione del programma sulla base di tre proposte fatte dal naufrago.

La conduzione di Vladimir Luxuria

“Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'Isola e l'ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene” con queste parole, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato a febbraio scorso il cambio di conduzione all’Isola dei Famosi. Tuttavia, l’amministratore delegato di Mediaset aveva anche precisato che “Ilary Blasi resta un volto di Canale 5”. Per lei, quindi, si starebbe già pensando alla conduzione di Battiti Live: “Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull'intrattenimento puro – aveva spiegato l'ad – Se il progetto decolla, questa estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Poi, a proposito della nuova edizione del reality honduregno, Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato: “C’è la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro”. È naturalmente anche per questo che si è optato per Vladimir Luxuria, espertissima del reality. E ancora, aveva aggiunto: “È una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento”.

Insomma, è tutto pronto per la partenza del reality:ci aspetta questa sera in prima serata su Canale 5.