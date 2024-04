Isola dei Famosi, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per il secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Dopo il debutto dello scorso lunedì, questa sera, giovedì 11 aprile, il reality di Canale 5 torna ad intrattenere il pubblico a casa. Così, Vladimir Luxuria “tornerà” in Honduras per scoprire quali sono le prime sensazioni dei naufraghi a pochi giorni dallo sbarco sull’Isola di Cayo Cochinos. Ad affiancarla l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista del TG5 Dario Maltese. A raccontare le vicende dei naufraghi, invece, direttamente dall’Honduras, l’inviata Elenoire Casalegno.

Le anticipazioni di questa sera

Dopo il ritiro di Tonia Romano – che è stata costretta ad abbandonare il gioco poco prima di sbarcare in Honduras per problemi di salute – e il probabile arrivo dell’attore Francesco Benigno, i concorrenti in gara sono ben 18. Sul versante femminile: l’ex schermitrice Valentina Vezzali, Maitè Yanes (attrice, vista di recente nel film Il Sesso Degli Angeli di Leonardo Pieraccioni) e Luce Caponegro. E ancora, nel cast anche Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, e la showgirl Matilde Brandi (già abituata ai reality, con la partecipazione al Grande Fratello Vip 2020). Infine, Greta Zuccarello (nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle ballerine del cast di Ciao Darwin) e chiudiamo con l’attrice Marina Suma. Per ciò che concerne la parte maschile sull’isola troviamo il vincitore di Masterchef 2022, Edoardo Franco, l’attore della soap del momento Terra Amara, Aras Senol. Quindi, Joe Bastianich, il modello ArturDainese, il conduttore Edoardo Stoppa e il ballerino e coreografo Samuel Peron. Sull’isola di Playa Espinada, invece, ci sono: Khadi Gueye, Alvina Verecondi Scortecci, Peppe di Napoli e Pietro Fanelli.

La puntata dell’Isola dei Famosi di questa sera non sarà in diretta. Il motivo? Il reality è costretto a fare “un passo indietro” per motivi organizzativi. Infatti, dovrà fare spazio a Supervivientes, la versione spagnola della trasmissione che condivide alcuni spazi con Mediaset, come la Palapa (il luogo in cui i naufraghi vengono radunati nel corso della puntata). Questa sera, inoltre, il gruppo dei famosi incontrerà per la prima volta quello dei non famosi. Chissà se riusciranno a convivere serenamente. Infine, prevista anche una prova che permetterà ai naufraghi di salvarsi dalle nomination.

Nomination e televoto

Dopo la prima del reality, sono già quattro i concorrenti finiti in nomination e in attesa del verdetto: Artur Dainese, Joe Bastianich Luca Caponegro e Samuel Peron. A salvarsi saranno i due naufraghi più votati. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe essere Samuel Peron con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lui, Artur Dainese. Ultimi, invece, a pari merito, Lucia Caponegro e Joe Bastianich. Come anticipato, però, la seconda puntata dell’Isola dei Famosi non sarà in diretta e, per questo, il televoto verrà chiuso prima. Sarà possibile votare, infatti, fino alle 15 di oggi.

Nel frattempo, attendiamo questa sera per scoprire cosà ci riserveranno i naufraghi in Honduras.