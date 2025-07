Isola dei Famosi, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla finale di stasera

Ci siamo, l’attesa è finita. È partito il countdown per la finale dell’Isola dei Famosi. Chi sarà il vincitore della 19esima edizione del reality? Questa sera, mercoledì 2 luglio, dopo 59 giorni dallo sbarco dei naufraghi in Honduras, scopriremo il vincitore del reality honduregno. A partire dalle ore 21.30, infatti, andrà in onda la finale del reality, giunto alla sua decima puntata. Chissà quali saranno le emozioni dei naufraghi dopo due mesi su Cayo Cochinos vissuti all’insegna della fame e della resistenza fisica e mentale.

Le anticipazioni della puntata

Sono 22 i naufraghi che quest’anno sono sbarcati in Honduras per vivere questa esperienza e adesso sono rimasti in 6. La serata si aprirà con il televoto che porterà immediatamente alla prima eliminazione della puntata. Chi tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo potrà proseguire la sua corsa per la vittoria?

I finalisti della 19esima edizione del reality sono: la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, il comico Omar Fantini, l’attrice Loredana Cannata (volto de Il Bello delle Donne e vista di recente nel film Diamanti di Ferzan Ozpetek) e il giornalista Mario Adinolfi.

Sicuramente ampio spazio verrà dato al percorso e al vissuto dei concorrenti in Honduras. Dopo ben 56 giorni, i naufraghi avranno la possibilità di vedere come sono cambiati. Come reagiranno? Immancabili, naturalmente, le tantissime prove honduregne e i televoti flash che i naufraghi dovranno superare per poter coronare il sogno di vincere questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Infine, forti emozioni per i concorrenti che, dopo mesi di lontananza, riceveranno grandi sorprese.

Nomination e televoto

Due i concorrenti in attesa del verdetto del pubblico per scoprire chi proseguirà nel sogno per la vittoria: Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, il naufrago più votato sembrerebbe essere Jey con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Al contrario, invece, la concorrente meno votata sarebbe proprio Teresanna.

A concorrere per la vittoria finale, invece, potrebbero esserci Omar Fantini e Cristina Plevani. Il vincitore, come sempre, si aggiudicherà il montepremi dal valore di 100mila euro, metà del quale sarà devoluto in beneficenza.