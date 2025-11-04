Iva Zanicchi a Belve: "Ok il prezzo è giusto? Senza di me sarà un flop tremendo"

La caduta in studio prima dell'inizio dell'intervista è solo l'antipasto di ciò che i telespettatori vedranno a Belve, nella puntata di martedì 4 novembre, durante l'ospitata di Iva Zanicchi. L'Aquila di Ligonchio è tra le protagoniste più attese della seconda puntata del programma di Francesca Fagnani e le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulle risposte da "belva" date alla padrona di casa stanno già catturando l'attenzione. Già, perchè nello studio di Rai1 Iva Zanicchi ha risposto senza freni inibitori alle domande pungenti di Fagnani, soprattutto quella relativa al ritorno in onda del programma che condusse negli anni '80, "Ok il prezzo è giusto".

"Ok il prezzo è giusto" in tv dal 2026

La notizia è di qualche settimana fa. Dopo "La ruota della fortuna" anche il celebre format "Ok il prezzo è giusto" tornerà sul piccolo schermo questa volta non sulle reti Mediaset - dove è stato uno dei programmi cult degli anni '80 e '90 - bensì su Rai1. La messa in onda è prevista per il 2026 e ad anticiparlo è Tv sorrisi e canzoni che riferisce: " La conferma arriva dai listini di Rai Pubblicità, dove il game show figura tra le proposte in prima serata previste per gennaio. Il nuovo "Ok, Il prezzo è giusto" andrà in onda nel prime-time, non si sa ancora per quanti appuntamenti".

Top secret, o forse non ancora deciso, il nome del conduttore o della conduttrice (c'è chi parla di Antonella Clerici), ma intanto la notizia è arrivata all'orecchio di colei che per anni ha condotto il format con successo: Iva Zanicchi.

Le parole di Iva Zanicchi su "Ok il prezzo è giusto"

Durante l'intervista rilasciata a Belve, tra battute, confessioni e tanta ironia, Iva Zanicchi ha commentato la notizia del ritorno sui canali Rai di uno dei programmi cult della televisione, "Ok il prezzo è giusto", da lei condotto negli anni '80.

"Tornerà? Sì? Ah, che piacere",

"Io non dico niente, io ho altri progetti. Ricordatevi che se fate Ok senza di me sarà un flop tremendo".

ha detto la cantante ma sulle sorti del programma, in fatto ad ascolti, Zanicchi ha profetizzato:Tra le righe, dunque, si legge una notizia: la Rai non ha chiesto a lei di condurre nuovamente il popolare programma.