Iva Zanicchi, caduta nello studio di Belve: cosa è successo

Attimi di paura nello studio di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai2. Durante la registrazione della seconda puntata della nuova stagione, Iva Zanicchi, 85 anni, è rimasta vittima di una brutta caduta, inciampando sul celebre “binario” del carrello che consente alla telecamera di muoversi tra la conduttrice e gli ospiti. L’incidente è avvenuto nel corso della puntata che andrà in onda martedì 4 novembre, nella quale la cantante, soprannominata “l’aquila di Ligonchio”, sarà protagonista insieme ad Adriano Pappalardo e Irene Pivetti.

L’incidente in studio

Come riportato da Davide Maggio, che aveva anticipato l’episodio, la Zanicchi è inciampata mentre attraversava i binari, nonostante l’avvertimento della Fagnani, che solitamente mette in guardia tutti i suoi ospiti con un ironico " Occhio al binario ". Nelle foto scattate durante la registrazione si vede l’artista perdere l’equilibrio e cadere a terra. Immediato l’intervento della conduttrice, dei cameraman e persino di un addetto del servizio antincendio, che si sono precipitati ad aiutarla a rialzarsi. Nonostante la paura, Iva Zanicchi ha mantenuto la calma e, fedele al suo carattere energico e ironico, ha reagito con il sorriso, rassicurando tutti i presenti.

Le condizioni della cantante

Come successo nel precedente incidente di qualche settimana fa, fortunatamente, la caduta non ha avuto conseguenze gravi.

Dopo essersi rimessa in piedi con l’aiuto dello staff, la cantante ha volutola registrazione dell’intervista, insistendo per sedersi di fronte alla Fagnani e completare la puntata come previsto.

Un piccolo incidente, dunque, per l’instancabile artista emiliana, che anche questa volta ha dimostrato la sua proverbiale grinta e la capacità di sdrammatizzare ogni situazione.