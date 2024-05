L’esagerazione di Rosanna Lodi, il cuore di Samuel Peron: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, lunedì 13 maggio, l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Un appuntamento davvero “movimentato” che ha visto approdare in Honduras Tania Bambaci, la moglie di Samuel Peron. Ben tre nuovi concorrenti sono arrivati su Cayo Cochinos si tratta di: Linda Morselli, Dario Cassini e Karina Sapsai. Rosanna Lodi è stata definitivamente eliminata, mentre Joe Bastianich è stato costretto a ritirarsi per problemi di salute. Rosanna Lodi, Samuel Peron e Artur Dainese sono i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

I naufraghi

Greta Zuccarello – voto 7

Ormai è scontro aperto con Rosanna Lodi, soprattutto a seguito delle insinuazioni di quest’ultima su un’ipotetica liaison tra la ballerina di Ciao Darwin e Samuel Peron. Così, la naufraga è stata protagonista di un confronto con Rosanna che, come sempre non si è risparmiata. Tuttavia, è assolutamente da apprezzare l’atteggiamento (e la classe) di Greta che dinanzi a certe cattiverie non ha perso la calma e, considerando le condizioni in cui versano i naufraghi, non è proprio scontato.

Rosanna Lodi – voto 4

Continua imperterrita a sparare a zero, alludendo ad una vicinanza tra Samuel e Greta. Per lei non ci sono dubbi: la Zuccarello è una manipolatrice e approfittatrice e, come se non bastasse, definisce morboso il rapporto con Peron. Abbiamo capito che Rosanna non ha peli sulla lingua, ma adesso sta veramente esagerando. La domanda sorge spontanea: se anche fosse vera la vicinanza tra i due ballerini, per quale motivo Rosanna ha così tanto bisogno di dichiararlo? Non è un caso che alla fine sia stata lei a dover salutare l’Honduras.

Samuel Peron – voto 9

Una puntata all’insegna dell’emozione per il ballerino di Ballando con le Stelle. Così, ha potuto riabbracciare la moglie Tania, dopo aver aperto il suo cuore al pubblico, rivelando le sue debolezze e le sue fragilità. Samuel è un grande concorrente e lo sta dimostrando giorno dopo giorno. È con la sua onestà e generosità, infatti, che sta conquistando il cuore del pubblico che alla fine ha deciso di salvarlo anche dal televoto con la maggioranza delle preferenze.

Valentina Vezzali – voto 5

Il “risveglio” di Valentina Vezzali. Inizia a patire la presenza del “gruppo” e in settimana si è scagliata duramente contro Edoardo Stoppa. Tuttavia, come ogni buon reality che si rispetti, nel corso della diretta tutte le beghe vengono “magicamente” chiarite. Un po’ di coerenza in più non guasterebbe.

Artur Dainese – voto 4

Dalle stelle alle stalle. Se la settimana scorsa, i due sembravano pronti a sfilare in qualità di coppia dell’anno sui miglior red carpet, adesso tutto sembra essere improvvisamente svanito. Il motivo? Artur pur di vincere, ha rivelato che tradirebbe Khady nel gioco. Che dire: “amor vincit omnia”.

Linda Morselli – voto 6

“Inevitabilmente i naufraghi mi odieranno” è questa la premessa con cui la modella arriva in Honduras; insomma, il modo migliore per approcciarsi ad un’esperienza come quella di un reality in cui l’obiettivo numero uno è la sopravvivenza. Staremo a vedere.

Dario Cassini – voto 5.5

“Un po’ di fastidio lo devi dare” afferma prima di sbarcare su Cayo Cochinos; anche Dario – come Linda – parte con le idee abbastanza chiare sulle modalità in cui affronterà questa esperienza. Quello che ci auguriamo, però, è soltanto che sull’Isola tiri il freno a mano, prima che il “troppo dar fastidio” gli comporterà un immediato rientro in Italia.

Karina Sapsai – voto 6

Anche Karina, come da copione, ha un obiettivo: quello di arrivare sull’Isola per dimostrare di essere molto intelligente, oltre che bella. I presupposti sembrano ottimi, chissà come prenderanno gli altri naufraghi il suo arrivo sull’Isola; qualcosa ci dice che potrebbe essere la nemica numero uno di Greta. Ne vedremo delle belle.

Per l’ottavo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16. % di share.