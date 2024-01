L’invisibilità di Rosy Chin, la tardiva scoperta di Rosanna Fratello: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 15 gennaio, la 31esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. La Casa ormai pare essere spaccata in due: da una parte Beatrice e dall’altra Anita, con il resto degli inquilini che ormai sembrano essersi schierati. Momenti di grande emozione per Fiordaliso e Anita: la prima ha potuto riabbracciare il figlio Paolo e la seconda ha incontrato il fratello Leandro. Rosanna Fratello è stata definitivamente eliminata dal reality. Gli inquilini finiti in nomination, invece, sono: Sergio, Beatrice e Federico. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della trentunesima serata.

Concorrenti

Perla Vatiero – voto 6

È una concorrente forte e sa anche di esserlo. Basta semplicemente una battuta al suo Mirko e in studio scoppia un boato. Da diverse puntate si parla del rapporto “speciale” nato con Giuseppe Garibaldi e di quanto lei lo difenda ad ogni costo. Tuttavia, un dubbio nasce spontaneo: non è che la nostra Perla, consapevole – e compiaciuta – del fastidio di Mirko sta un pochino rincarando la dose?

Rosanna Fratello – voto 8

Possiamo affermare con certezza che la stavamo rivalutando, prima che venisse eliminata dal pubblico. Dopo un inizio un po’ dubbio – complice, probabilmente, anche l’influenza di Sara Ricci – la cantante sembrava essersi ripresa. Così, da qualche giorno, stava vivendo la sua avventura all’interno del reality con quell’entusiasmo che, in fondo, è necessario per affrontare un’esperienza come quella del Grande Fratello. Ormai con Fiordaliso avevano stipulato "una santa alleanza” che, per fortuna, ci faceva apparire come un ricordo lontano le querelle inutili e le sterili polemiche nella Casa di Cinecittà. È un gran peccato che sia uscita, ma ha pagato il prezzo di aver impiegato troppo tempo prima di farsi conoscere sul serio.

Giuseppe Garibaldi – voto 5.5

Sembra essere diventato il bersaglio preferito di Mirko Brunetti che, nel frattempo, si vive il suo Grande Fratello fuori dal loft di Cinecittà. Così, il marchigiano accusa Garibaldi di essere uno stratega. Che dire, il tempo passa e la nostra sensazione è che Mirko stia centrando il punto. D’altronde, ci sarà un motivo se a pensarla come Brunetti c’è anche qualche altro inquilino.

Fiordaliso – voto 7.5

“Se Fiordaliso non ci fosse, sarebbe il Medio Fratello, non il Grande Fratello”, dice Giampiero Mughini direttamente dallo studio. Come dargli torto? Ormai si sa, la cantante è diventata un’assoluta certezza. Sa regalarci emozioni, risate e anche momenti di profonde riflessioni. Ieri sera ha finalmente potuto riabbracciare il figlio Paolo arrivato dalla Thailandia e, insieme, si sono resi protagonisti di una pagina molto bella di questa edizione del reality. Noi, nel frattempo, continuiamo ad amare Zia Fiorda.

Beatrice Luzzi – voto 7

L’attrice si è resa protagonista di un’analisi molto lucida, spiegando che la fazione – che vedrebbe a capo Anita – non sarebbe altro che un insieme di piccoli gruppetti (basti pensare alla Petris che dice a Masella: “Noi due contro tutti”). Effettivamente, non è un mistero che all’interno della Casa ci siano più schieramenti (Anita-Garibaldi, Paolo-Letizia) che, improvvisamente, si coalizzano quando c’è da andare contro la Luzzi. Chissà perché.

Rosy Chin – voto 4

Un po’ la “bandiera” di questo Grande Fratello. Purtroppo, non si sa mai da che parte sta la chef: un giorno è amica con Beatrice e il giorno dopo le si scaglia contro, esattamente come ha fatto tempo fa con Letizia, sua grande amica fino al momento in cui le ha voltato le spalle per difendere la sua ex, Nicole. La Luzzi la definisce una “voltabandiera” e, ahimè, questa è l’impressione che arriva alla maggior parte dei telespettatori. Inoltre, fino a poco tempo fa, era spesso al centro delle dinamiche del reality – anche se la maggior parte delle volte i discorsi ruotavano attorno all’argomento “cucina” – adesso, invece, pare essere un’ombra.

Anita Olivieri – voto 7.5

Non solo bastone, ma anche carota per la nostra Anita che, forse per la prima volta, si è resa protagonista non di uno scontro, ma di un momento molto toccante. Così, ha tracciato la linea della sua vita, mostrando le sue debolezze e rivelando le sue sofferenze, come la separazione dei genitori. Poi, ci ha regalato un bellissimo momento, l’incontro con il fratello Leandro. Che dire, bisognerebbe vedere maggiormente questo aspetto di Anita, piuttosto che perdere tempo dietro sterili e superflue polemiche. In ultimo, abbiamo finalmente scoperto qualcosa in più su questo “misterioso” ragazzo di cui fino ad ora non aveva svelato nulla.

Paolo Masella – voto 4.5

“Paolo affonda sempre il coltello dove vede una piaga, è un modo per esistere”, dice Beatrice Luzzi. Mai frase fu più giusta per descrivere il comportamento di Paolo che, indubbiamente, è un buono, ma sta finendo per essere una “vittima” del suo stesso gioco. È ormai evidente che il giovane romano prenda parola soltanto per difendere la sua Letizia e non per parlare di sé in prima persona. Infine, il suo eccessivo moralismo, a volte portato davvero allo stremo, rischia di risultare pesante e inopportuno.

Per il trentunesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19.4% di share.