L’"Isola", finale da nubifragio

Tra nubifragi, privazioni, sconforto, litigi, lacrime, ripescaggi contestati, umori e malumori dei fan, sentimenti di odio e amicizia, si conclude stasera su Canale 5 l’Isola dei Famosi 2025. Una edizione che ha faticato a imporsi, nonostante la conduzione professionale e impegnata di Veronica Gentili (foto) e lo scoppiettante ritorno di Simona Ventura da opinionista.

La finale promette scintille e, stando agli umori del pubblico, in pole position per la vittoria finale c’è Cristina Plevani, per lei sarebbe un trionfo visto che è stata la prima vincitrice di un reality italiano, il primo Grande Fratello. In finale ci sono, oltre a lei, Mario Adinolfi (che è stato il naufrago-rivelazione di questa edizione e che ha fatto tanto discutere dentro e fuori dall’isola), Omar Fantini, Loredana Cannata.

Per il quinto posto da finalista in ballo in nomination Jey Lillo e Teresanna Pugliese.

Comunque andrà, questa edizione ha permesso al pubblico di conoscere più da vicino diversi personaggi noti (e meno noti) del mondo dello spettacolo, della politica e non solo. E ha laureato Veronica Gentili conduttrice di show d’intrattenimento oltre che di programmi di informazione. Si vedrà ora quale sarà il suo futuro.Da settimana prossima spazio a Temptation Island.