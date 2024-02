Dopo l'accusa di plagio anche quella di aver cantato in autotune, Annalisa sbotta: "Non commento"

Quando sembrava che le polemiche fossero ormai alle sue spalle, dopo aver raggiunto il terzo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2024, Annalisa torna nuovamente al centro dell'attenzione mediatica: prima le accuse di plagio rivolte al suo brano, ora arriva quella di essersi esibita sul palco dell'Ariston cantando in Autotune.

La cantante è apparsa radiosa durante la conferenza stampa post Festival, decisamente soddisfatta del risultato ottenuto e del successo che il brano ha già riscosso tra il pubblico: insieme a lei, dinanzi ai giornalisti, anche il secondo classificato Geolier e la trionfatrice della 74esima edizione del festival della canzone italiana Angelina Mango.

Ai telespettatori non è di certo sfuggita la grande emozione che l'ha travolta nel momento in cui Amadeus ha rivelato la classifica finale, quando cioè si è resa conto di essere finita tra i cinque super finalisti. Al momento dell'annuncio del nome dei primi tre cantanti in graduatoria Annalisa, particolarmente commossa, aveva le lacrime agli occhi. Quell'"istantanea" è diventata virale sui social network, dove si è diffusa a macchia d'olio venendo associata a meme di ogni genere.

"Un po' di tensione è normale in questi momenti molto pieni di emozioni, però ero tranquilla, felice, serena ", ha commentato la cantante ricordando quel preciso istante. "Poi, sai, girano due secondi di un contesto totalmente più lungo e si fanno un'idea sbagliata. Invece c'erano solo molta serenità e molta gioia di com'era andata. Eravamo lì tutti insieme..." , ha aggiunto.