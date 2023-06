Ladri "acrobati" a casa di Samantha De Grenet: ecco che cosa è successo

Samantha De Grenet vittima dei ladri acrobatici. Sabato sera, circa all'ora di cena, dei malviventi si sono introdotti all'interno dell'abitazione ai Parioli (Roma) in cui la showgirl vive assieme al marito, Luca Barbato. I due, rientrati a casa dopo essere stati fuori, per poco non si sono imbattuti nei criminali, che sono fuggiti appena hanno udito dei rumori. Malgrado la rocambolesca fuga, i ladri sono comunque riusciti a rovistare in almeno due stanze, e a fuggire con un po' di refurtiva. Un'esperenza che segna chiunque la subisca. La De Grenet, come riporta Il Messaggero, è ovviamente molto scossa.

Il racconto

" Hanno fatto in tempo a rovistare e razziare tutto quello che c'era in sole due stanze e non in tutto l'appartamento. Come, appunto, se avessero dovuto lasciare incompiuto il 'lavoro' intrapreso all'improvviso ", racconta a Il Messaggero la showgirl. " Quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria, perché l'abitazione privata è l'unico ambito che è veramente tuo, un rifugio. Ma poi penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa, che poteva accaderci qualcosa di brutto e allora mi sento sollevata ", aggiunge. Una fortuna, dunque, che i ladri non si siano imbattuti in nessun membro della famiglia. Anche se resta, in ogni caso, il danno provocato dal furto. Samantha De Grenet pensa giustamente a ciò che le è stato sottratto, oggetti di valore e ricordi. Si dice addirittura disposta a dare una ricompensa a chi la aiuti a recuperare alcune delle sue cose. Non è fra l'altro la prima volta che la conduttrice tv subisce dei furti in casa. " Mi era già successo due volte a Milano, ora a Roma. Se qualche ladro mi leggerà ne approfitto per dirgli: non c'è più niente da rubare ", dichiara.

Le indagini

Sul caso indagano ora la polizia di Roma. Secondo gli inquirenti, i ladri acrobatici, esperti nell'introdursi all'interno degli appartamenti, sono riusciti a raggiungere l'abitazione arrampicandosi sulla canna fumaria di un ristorante che si trova proprio sotto alla casa di Samantha De Grenet. Il colpo è avvenuto intorno alle 20:30, poco prima che la showgirl rientrasse col marito. Facendo una conta dei danni, si parla di un furto di qualche migliaio di euro.

Subito dopo la denuncia della coppia, sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che ha effettuato un sopralluogo. Purtroppo, malgrado l'uso di vari reagenti, non è stato possibile rilevare impronte digitali, segno che chi ha commesso il furto era ben preparato. Si cercando allora risposte dalle videocamere di sorveglianza, nella speranza che possano aver immortalato qualcuno di sospetto. Soltanto pochi giorni fa, una banda di ladri aveva commesso un furto in un'abitazione vicina a quella della De Grenet, portando via 200mila euro in contanti.

Gli interventi della questura

Purtroppo il caso della De Grenet è solo l'ultimo di una lunga serie. I ladri agiscono con metodo, prendendo di mira singoli quartieri di Roma. In questo periodo, con l'estate ormai arrivata, le incursioni si intensificano, ecco perché la questura sta mettendo in campo più pattuglie. Ci sono casi in cui i poliziotti sono riusciti a cogliere sul fatto alcuni malviventi, ma non sempre, ovviamente, succede.