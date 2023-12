"Lascia momentaneamente la Casa". Abbandono improvviso al Grande Fratello 2023

Colpo di scena al Grande Fratello. Beatrice Luzzi è stata costretta ad abbandonare la Casa di Cinecittà. Il motivo? Ancora non è dato saperlo, ma la notizia è ufficiale dal momento che è arrivata direttamente dai canali social del reality di Canale 5. Tuttavia, nessuna preoccupazione per i fan dell’attrice romana; è previsto, infatti, il suo rientro in Casa.

L’abbandono temporaneo di Beatrice Luzzi

Come anticipato, la notizia è arrivata dai canali ufficiali del Grande Fratello: “Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”, recita il comunicato. Naturalmente, non sono stati svelati i motivi dell’abbandono improvviso, ma – anche a causa delle esternazioni delle ultime settimane dell’Eva Bonelli di Vivere, che ha palesato più volte la volontà di lasciare il reality – i più affezionati alla trasmissione temono il suo abbandono.

Proprio nei giorni scorsi, erano arrivati i suoi due figli, Elia e Valentino, a dare sostegno e manforte alla loro mamma per provare a convincerla a non mollare; d’altronde, quasi sicuramente, la Luzzi sarà una delle probabili finaliste e concorrerà per la vittoria finale. Non è un mistero che fino ad oggi sia sempre risultata la preferita dal pubblico al televoto.

La probabile ipotesi sull’abbandono

Sono in molti ad associare il suo abbandono ad un problema di salute. Spesso, infatti, l’attrice si è lamentata di accusare un dolore al ginocchio, manifestando la sua preoccupazione. Potrebbe essere, dunque, che la temporanea uscita dalla Casa più spiata d’Italia sia riconducibile alla necessità di sottoporsi ad alcuni accertamenti. Al momento, anche gli altri concorrenti del reality si stanno interrogando sui motivi che avrebbero portato l’inquilina a questa decisione.

Televoto a rischio per la prossima puntata?

Indipendentemente da come si metteranno le cose per Beatrice Luzzi, la nomination della puntata di sabato prossimo, 23 dicembre, non dovrebbe essere a rischio. In questa settimana i telespettatori sono chiamati a votare il preferito tra Federico Massaro, Greta Rossetti e Marco Maddaloni. Così, il meno votato finirà direttamente al televoto per l’eliminazione di settimana prossima. Insomma, sarebbe un vero peccato se l’attrice dovesse rinunciare a quest’avventura; è evidente che proprio grazie a lei siano esplose dinamiche nel reality di Canale 5, rendendola agli occhi di tutti la protagonista indiscussa di questa edizione.