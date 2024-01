"Con lei mi sento protetto". Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sempre più vicini al Grande Fratello 2023

Nella Casa del Grande Fratello parrebbe sempre esserci aria di primavera. Così, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si mostrano sempre più complici. I due, che hanno avuto una storia tempo fa, in questi ultimi giorni, si sono resi protagonisti di un riavvicinamento e hanno anche avuto modo di riflettere sul loro passato. Sarà un ritorno di fiamma?

Le parole di Massimiliano Varrese

L’attore, che 14 anni fa aveva deciso di mettere fine alla storia con Monia, chiacchierando con Greta Rossetti, si è lasciato andare ad alcune importanti rivelazioni. A quanto pare, la presenza dell’ex compagna nella Casa non lascerebbe Varrese indifferente e, al contrario, Massimiliano ha confessato di sentirsi protetto al suo fianco. “Mi sto vivendo la cosa con naturalezza, quello che arriva accolgo. Se penso in modo razionale, mi mette paura. Secondo me non bisogna neanche fasciarsi troppo la testa”, ha detto l’attore all’ex tentatrice di Temptation Island.

Poi ha aggiunto: “Quando Monia è entrata non mi sono mai posto la cosa di qualcosa che andasse oltre. Lei mi dà quel senso di accudimento, di protezione che non ho mai trovato in un'altra persona. Lei mi tiene anche molto con i piedi per terra perché io sono concreto, ma sono anche un artista e mi dà sicurezza, questa cosa non l'avevo mai provata con nessun'altra persona”. Infine, Massimiliano ha rivelato a Greta: “Ti devo dire che la sua presenza qui dentro mi dà serenità. Cosa che avevo un po' perso. Mi sono resa conto di come lei era già a venti anni. Lei è pazzesca”.

Il pensiero di Monia La Ferrera

Naturalmente, anche per Monia è tempo di tirare le somme e, come lei, anche le compagne d’avventura non hanno potuto che notare il suo atteggiamento nei confronti di Massimiliano. “Vedo che il tuo sguardo è cambiato, questo non lo puoi negare”, ha commentato Greta, rivolgendosi a La Ferrera. Dal canto suo, la concorrente, sembra rendersi conto che l’ex compagno non le è indifferente: “Non sento le farfalle, però… Come te lo spiego? Sono un pò emozionata, mi fa piacere se si avvicina. Se entra in camera lo guardo o la mattina appena mi sveglio vedo se è nel letto”. E ancora, ha aggiunto Perla Vatiero, commentando la vicenda in giardino insieme alle altre inquiline: “Prima eri diffidente, ora ti stai lasciando andare”.

La rivelazione di Massimiliano Varrese

Come se non bastasse, l’attore ha anche deciso di spiegare le sue sensazioni alla diretta interessata. Così, ha detto: “Non pensavo di provare imbarazzo così, da una parte è carino, è bello, dall'altra è spaventoso”. Poi, ha continuato: “Se mi metto a pensare a livello relazionale non è che per forza deve prendere una forma. Stiamo usando anche una grande maturità nell'affrontare le cose. Adesso stai qui dentro da un mese no? Io volevo conoscerti anche attraverso gli altri”. Dunque, la conclusione: “È la prima volta che c’è Massimiliano vero fino in fondo qui dentro, sono sempre stato io, però ci sei te che mi rassereni”. Insomma, i presupposti per un ritorno di fiamma sembrerebbero esserci, ma non è ancora detta l’ultima parola; chi vivrà vedrà.