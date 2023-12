"Molto fedele", "Quando stavi con me...". La Ferrera sburgiarda Massimiliano Varrese al GF 23

Massimiliano Varrese ancora al centro delle polemiche. Questa volta la “batosta” arriva direttamente dalla sua ex fidanzata e attuale inquilina nella Casa del Grande Fratello, Monia La Ferrera. Come è ormai noto, i due sono stati legati in passato e più volte in queste settimane hanno espresso la volontà di riscoprirsi; tuttavia, nel corso di una chiacchierata confidenziale in cucina, la bella siculo-tunisina ha deciso di “smascherare” l’attore. Il motivo? La mancanza di fedeltà di quest’ultimo, seppur non ci sia mai stato un tradimento fisico.

La smentita di Monia

Tutto è accaduto nel bel mezzo delle faccende domestiche, quando i due erano alle prese con le pulizie della cucina; così, tra un fornello e un altro, si è finiti a parlare nuovamente del loro rapporto. In particolare, l’argomento è stato uno dei più scottanti in una relazione: tradimenti e infedeltà. Proprio a questo proposito, l’attore ha rivelato: “Io purtroppo non sono capace non ci riesco, sono molto fedele quando sono innamorato, lo sai come sono fatto”. Poi, ha proseguito: “Ed è proprio per quel motivo che forse ci ho sempre rimesso”.

Il guru dice di non aver mai tradito ma Monia lo smerda : "Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso...e mi ricordo pure chi è".

Lui tramortito: "adesso mi vuoi fare passare pure per quello che non sono ti prego no"#grandefratello pic.twitter.com/jwWoWoGK50 — (@barumiliano) December 17, 2023

È proprio a questo punto che Monia, dopo aver ascoltato con estrema attenzione il suo ex ha deciso di dire la sua: “Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso”. “Cosa?”, ha controbattuto incredulo lui. Dunque, l’inevitabile replica di lei: “Te l'ho pure fatta vedere al computer, eravamo in cucina, e mi sto anche ricordando chi è. Mamma mia che ricordo che mi hai sbloccato”. Ma l’attore non si è arreso e, abbastanza scoraggiato ha detto: “Adesso mi vuoi far passare pure per quello che non sono, no ti prego”. Infine, l’ex compagna ha chiosato: “Vabbè Massi, ho detto scrivevi, dai”.

Massimiliano Varrese a rischio qualifica

Non è decisamente un periodo facile per l’inquilino all’interno della Casa più spiata d’Italia. Proprio la scorsa puntata, infatti, è arrivato l’ultimo avvertimento del Grande Fratello che ha deciso di mettere a conoscenza l’attore di quanto l’opinione pubblica sia stata scossa dai suoi atteggiamenti nei confronti di Beatrice Luzzi. Dal canto suo, Varrese ha provato a scusarsi, promettendo di raddrizzare il tiro: “Mi scuso se è passato un certo tipo di messaggio. Qua dentro evidentemente non me ne sono reso conto. Chiedo scusa a tutti”. Nonostante, il mea culpa del concorrente, però, il padrone di casa, Alfonso Signorini ha ribadito che alla prossima uscita fuori luogo verrà squalificato.