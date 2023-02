"L'Ucraina vincerà la guerra". La lettera di Zelensky a Sanremo

" Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del Festival. Da più di sette decenni il festival di Sanremo si sente in tutto il mondo ". Inizia così l’intervento testuale di Volodymyr Zelensky letto da Amadeus durante la finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023.

L’intervento di Zelensky

Zelensky si è rivolto direttamente ai partecipanti, agli organizzatori e agli ospiti del festival. " Da più di sette decenni il festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. Vincono la cultura e l'arte. La Musica vince. E questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana ", recita la lettera del presidente ucraino.

In un primo momento, Zelensky sarebbe dovuto essere presente in video-collegamento. In seguito, anche a causa delle numerose polemiche scaturite dalla scelta di portare un tema così delicato come la guerra in Ucraina sul palco dell’Ariston, si è preferito optare per la lettura di un messaggio inviato dal capo del governo ucraino. In ogni caso, al termine dell'esibizione di tutti i cantanti in gara, prima del ritorno sul palco dei top 5, Amadeus ha letto l’attesissimo messaggio.

L’intervento del presidente ucraino, tra l’altro, poteva essere seguito anche sul territorio russo, come d'altronde l'intera kermesse canora. Pur non avendo Rai Italia distribuzione in Russia, il festival è visibile all’ombra del Cremlino su RaiPlay, che offre la diretta streaming aperta e gratuita in tutto il mondo. Nella Federazione Russa, la visione del festival è coperta dal segnale del satellite Hot Bird, nel cui bouquet c'è anche la diretta di Rai1.

"L'Ucraina vincerà la guerra"

Nella seconda parte della lettera Zelensky ha ringraziato il popolo e il governo italiano. " Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader che insieme all'Ucraina avvicinate questa vittoria ".

Il presidente ucraino ha quindi augurato " il successo a tutti i finalisti " e invitato i vincitori di quest'anno in Ucraina. " Voglio invitare i vincitori a Kiev, in Uraina, nel Giorno della Vittoria. Nel Giorno della nostra Vittoria ", ha aggiunto Zelensky.