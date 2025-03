"Li trovo orrendi, ecco chi salverei". L'ex gieffina stronca i concorrenti del Grande fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Marina La Rosa, concorrente della storica prima edizione del Grande Fratello, continua a seguire con attenzione la trasmissione e, interpellata, non ha lesinato critiche per gli attuali inquilini della Casa. A essere messo più di tutti sul banco degli imputati è stato Lorenzo Spolverato, già smascherato in diretta da Alfonso Signorini per il suo comportamento che tende a essere interpretato come falso e non sincero per la dinamica del gioco. A Pomeriggio5, l'ex gieffina ha avuto modo di esporre la sua opinione su questa edizione e sui suoi concorrenti.

" Devo essere sincera come sempre, io trovo tutto ciò orrendo. Li trovo orrendi, non li trovo veri, trasparenti, autentici. Trovo tutta questo una costruzione, come se ci fosse una regia ", ha sbottato La Rosa, nota per non essere particolarmente diplomatica ma per dire con schiettezza il suo pensiero. " Io devo dirti che tifo per una donna, e non una ragazzina confusa, che è Stefania Orlando, che a questo punto credo che dovrebbe vincere. Speriamo perché almeno è la consistenza contro questa fluidità ", ha concluso. La showgirl è una delle concorrenti più amate di questa edizione, rappresenta la vecchia guardia, non ha bisogno di cercare spasmodicamente la dinamica da cavalcare o da creare artatamente.

Nel frattempo nella Casa Lorenzo pare abbia annunciato di volersi ritirare dal gioco perché troppo sotto pressione e la sua fidanzata, o ex, si è scagliata contro il conduttore perché avrebbe preso le parti di Javier e non le sue in una discussione. Partendo dal presupposto che Spolverato non lascerà la Casa a 20 giorni dalla finale, dopo aver intessuto le sue trame con così tanta cura fin dal suo ingresso, secondo molti potrebbe essersi offeso a seguito dello smascheramento in diretta di Signorini, che ha mostrato un filmato in cui lui chiedeva alla sua fidanzata di flirtare con Emanuele Fiori per creare una dinamica.

Lui ha negato tutto, ha detto che era solo unoe un tentativo di tirare su il morale al concorrente, ma sono stati pochi quelli che ci hanno davvero creduto, dando un colpo ferale all'autostima di Spolverato e alla sua smania di attenzioni.