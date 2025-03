"Avete perso la faccia". Al Grande Fratello Signorini inchioda Lorenzo e Shaila

Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato, e con lui Shaila Gatta, hanno ottenuto le attenzioni delle telecamere durante l'ultima puntata in diretta del Grande Fratello ma forse non nel modo che desideravano. Lui in particolare, che fin da quando è entrato nella Casa lamenta di non avere spazio, di non potersi mettere in mostra durante la diretta, è stato smascherato dal conduttore del Grande Fratello. Da tempo, Spolverato viene accusato di seguire un "copione" che si è creato per generare dinamiche e ottenere visibilità e secondo molti anche la relazione con Gatta, compresi gli alti e bassi che la rendono argomento di discussione, e quindi di attenzione.

Nella diretta di giovedì, si è tornati a parlare dell'accusa che Mariavittoria Marighetti ha mosso a Lorenzo qualche giorno fa, sostenendo che lui avrebbe chiesto all'ex velina di flirtare con Lele, ossia Emanuele Fiori, da poco eliminato dal gioco. Spolverato negò categoricamente questa circostanza con la sua coinquilina e in suo soccorso arrivò anche Shaila Gatta, che confermò la versione di Lorenzo. Ma il caso non è finito lì, perché gli autori hanno deciso di mettere Lorenzo davanti alle sue responsabilità e di smascherarlo dopo mesi di escamotage, proprio a pochi giorni dalla finale del reality.

Mariavittoria non poteva avere accesso ai filmati ed era la sua parola contro quella di Shaila e Lorenzo. Ma in puntata i filmati sono stati mostrati. " Provaci per una settimana con Lele ", si sente dire da Spolverato a Gatta in una delle clip. Il conduttore chiede conto, il pubblico anche e gli altri concorrenti, in Casa e all'esterno, capiscono che ogni loro supposizione e dubbio sta trovando conferma. " Non ce n'era bisogno, stavamo giocando, era una battuta ", si difende Lorenzo, che cerca di giustificare quelle parole con un atteggiamento che non è piaciuto ad Alfonso Signorini e nemmeno al pubblico a casa, tra un "non ricordo" e una supposta battuta scherzosa.

Io sono senza parole, è facile dire che non vi ricordate, è l'unica risposta che potreste dare senza perdere la faccia, ma la faccia l'avete persa ormai

", ha detto il conduttore parlando sia a Gatta che a Spolverato. Shaila cerca di smarcarsi, dice di avergli risposto male perché è permalosa e aveva capito cosa volesse fare, ma la gran brutta figura in diretta televisiva ormai è fatta.