"Come l'inferno, era tutto sotto le telecamere". Il dramma di Angelina dopo la morte del padre Mango

La perdita di un genitore è un trauma difficile da superare ancora di più se il genitore è un personaggio famoso. La pressione mediatica e il dolore privato si mescolano e superare il lutto diventa difficile. Lo ha raccontato Angelina Mango, la figlia del cantante Mango scomparso nel 2014 in seguito a un malore improvviso. La 21enne è una delle nuove concorrenti del talent Amici di Maria De Filippi e in un momento di relax con gli altri studenti della scuola ha parlato del dramma vissuto dopo la scomparsa del papà.

" Ho vissuto fino ai 15 anni a Maratea. La mia era una famiglia di musicisti e cantanti, quindi ho iniziato a cantare in giro per casa e poi ho iniziato a parlare", ha spiegato Angelina tornando indietro nel tempo e rivelando come cantare sia diventata una cosa naturale per lei: " Ho iniziato a fare musica perché era un mezzo di comunicazione di famiglia ".

La sua vita è improvvisamente cambiata con la morte del padre, un evento fatale e drammatico consumatosi sotto lo sguardo del pubblico, che lo ha visto accasciarsi sul palco del concerto a Policoro, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Angelina aveva solo 13 anni e aveva da poco intrapreso un nuovo percorso scolastico: " Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Lui aveva 60 anni ". Uno tsunami emotivo l'ha travolta, complice il clamore mediatico scatenatosi dalla morte di uno dei cantanti più amati della scena musicale italiana.