Così la figlia di Mango è entrata a Amici

C'è un pezzo di storia della musica italiana nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell'ultima puntata Angelina Mango, figlia del cantautore scomparso nel 2014, è riuscita a conquistare un banco nel programma di Canale 5 sfoggiando doti canore e presenza scenica, che hanno letteralmente conquistato i professori.

Non è la prima volta che un figlio d'arte entra nel talent di Maria De Filippi. Lo scorso anno Lda, figlio di Gigi D'Alessio, aveva conquistato un posto nella scuola grazie alle sue doti artistiche e quest'anno è stata la figlia di Mango a ottenere la sua possibilità. Angelina, 21 anni, è entrata nella scuola a competizione già iniziata ma, nonostante il gap, la giovane artista ha dimostrato con grinta e vocalità di essere pronta per esibirsi davanti al pubblico e tentare la carriera nel mondo della musica.

" Ha già padronanza del palco e ha più diritto di un banco qui dentro" , ha detto il giudice Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia, consegnando la maglia di nuova allieva a Angelina Mango, che si è esibita al piano sulle note di "Something" dei Beatles e poi con il suo inedito "Voglia di vivere". E Lorella Cuccarini e Arisa se la sono contesa sin da subito per averla nella propria squadra di talenti. Angelina Mango è doppia figlia d'arte, nata dalla relazione tra il cantautore Mango e la cantante Laura Valente, ex voce di Matia Bazar. Dai genitori la 21enne ha ereditato il meglio e la sonorità della sua voce ha ricordato a molti sia quella di Mango che della Valente.

La polemica ha comunque interessato - a distanza - la nuova arrivata ad Amici. L'uscita di Ascanio, che era in sfida proprio con Angelina, ha sollevato più di una critica nei confronti di Lorella Cuccarini. Secondo i fan della trasmissione l'insegnante di canto avrebbe dovuto mandare in sfida Niveo viste le deludenti prestazioni del giovane cantante nelle ultime puntate. A tutti, però, è apparso indiscutibile il talento della figlia di Mango.