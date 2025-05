Momento hot a L'Isola dei Famosi: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

La quarta puntata de L'Isola dei famosi si tinge di rosa quando gli autori mostrano un momento di tenerezza fra due concorrenti. Questa complessa edizione del reality, fra malumori, litigi e morsi della fame, ha improvvisamente destato l'attenzione degli spettatori per un istante rubato dalle telecamere durante la notte.

Protagonisti di questo episodio sono Dino Giarrusso e Alessia Fabiani. I due sono stati ripresi mentre si trovano stesi l'uno di fianco all'altro, e da soli. L'occhio della telecamera li immortala mentre si abbracciano, dimostrando un affetto che ha fatto subito partire il gossip. Che si sia trattato di un flirt in piena regola? Qualcosa sta nascendo fra i due?

Una volta presa la parola, i diretti interessati hanno categoricamente smentito. " C'è stata una discussione molto forte emotivamente tra me e Alessia, dove abbiamo parlato delle nostre vite e delle nostre famiglie, è stato emozionante, e quindi ci siamo salutati con un abbraccio molto affettuoso per la buonanotte, ma nient'altro ", ha subito dichiarato Giarrusso, che ha pregato tutti di non dare seguito a questa cosa, anche nel rispetto della sua famiglia. " Non scherziamo! Io sono la persona più felice del mondo e sono sposato con la persona più meravigliosa ".

Dello stesso avviso anche Alessia Fabiani, che ha aggiunto: "Dino è un compagno di viaggio, un grandissimo amico con cui passo tutta la giornata e si parla di tutti, anche della sua famiglia, dei suoi bambini, e quella sera abbiamo toccato temi importanti, sofferenze e mancante, e quindi ci siamo lasciati con un abbraccio affettuoso e un bacio, semplice. Lui è un amico, una persona con cui parlo tutto il giorno. Anche io ho il cuore impegnato".

Insomma, nessun flirt.

"mi mancano troppo i miei figli. Sono anni che si pensava di fare l'Isola, ma voglio tornare da loro perché hanno bisogno della loro mamma".

Fra l'altro, nella puntata dello scorso 28 maggio Alessia Fabiani è stata eliminata, e lei si è detta felice perché