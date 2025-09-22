Loretta Goggi e quella frecciatina a Carlo Conti: "Non l’ho più sentito". Poi la rivelazione su Pippo Baudo

Dopo oltre un anno lontano dalle scene, Loretta Goggi è tornata in televisione e lo ha fatto nel salotto della domenica: ospite di Mara Venier nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In, l’artista si è raccontata con la consueta sincerità, tra ricordi, frecciate e progetti futuri.

L’omaggio a Pippo Baudo: "Mi ha dato tutto"

Non poteva mancare un commosso ricordo di Pippo Baudo, scomparso da poco e figura centrale nella carriera di Loretta Goggi: " Non sono riuscita a essere presente al suo funerale perché ero fuori, ma a lui devo tutto quello che sono oggi ", ha detto con la voce spezzata dall’emozione. Un legame professionale e umano fortissimo, che ha segnato la carriera della cantante e attrice fin dai suoi esordi.

Il ritiro dalla TV e il nuovo ruolo da "nonna"

La Goggi ha spiegato il motivo per cui ha scelto di allontanarsi dalla televisione per oltre un anno: " È nato mio nipote e io sono la nonna numero 3. Ha le sue due nonne, materna e paterna, e poi ci sono io, la sorella di una delle nonne. Voglio stare tranquilla e godermelo ".

Una pausa voluta e necessaria, anche per ritrovare se stessa dopo anni sotto i riflettori: " Stare senza lavorare è una sensazione strana. Ma negli ultimi tempi, a Tale e Quale Show, mi sentivo in imbarazzo. Sembravo quella saccente, quella che voleva dire sempre le cose giuste o precise. Non mi divertivo più ".

La frecciata a Carlo Conti: "Non ci siamo più sentiti"

Proprio parlando dell’addio a Tale e Quale Show, Mara Venier ha chiesto se Carlo Conti avesse reagito male alla sua decisione. La risposta di Loretta è stata secca e non priva di un velo di amarezza: " Non ci siamo più sentiti. Ma Carlo è produttore e conduttore, deve pensare anche agli ascolti ". Una frecciatina elegante ma decisa, che lascia intendere come il distacco dal programma sia stato forse più brusco di quanto apparso all’esterno.

Il futuro in TV? " Niente varietà, torno con una fiction ". Se qualcuno sperava di rivederla presto in un varietà, Loretta spegne subito le speranze: " Tornerò in TV, ma non per fare varietà. Non è morto il varietà, è morto il pubblico che lo segue. Tornerò con una fiction, ma non posso ancora dire nulla ". Una riflessione amara ma lucida sul cambiamento del panorama televisivo, che oggi sembra riservare meno spazio all’intrattenimento classico e più frenesia nel consumo dei contenuti.

La stoccata al sistema TV

Loretta Goggi non ha nascosto una certa delusione per l’attuale panorama televisivo, dove l’età spesso sembra contare più del talento: " Mi dicevano: “Avanti i giovani”. Ma quali giovani? Non hanno l’età e l’esperienza. Alcuni valgono, sì, ma io a 22 anni facevo Canzonissima. Oggi a 22 anni cosa fanno?" .

Una riflessione che si accompagna alla critica verso la mancanza di rispetto per chi ha una lunga carriera alle spalle. Mara Venier l’ha appoggiata con una battuta: " A me continuano a dire: “Vai in pensione”, ma io tiè! ".

Gianni Brezza, l’amore di una vita

Spazio anche ai sentimenti, con un ricordo tenerissimo del compagno di una vita, Gianni Brezza, scomparso nel 2011: " È stato il mio grande amore. Adesso come sto? Una brezza… ", ha detto scherzando, per poi aggiungere con dolcezza: " Lui è sempre con me ".

La maternità mai vissuta, ma non rimpianta

Una parentesi delicata è stata dedicata al tema della maternità, mai arrivata nella vita dell’artista: " All’inizio della nostra storia, Gianni aveva già tre figli e mi disse di aspettare. Poi… è difficile dire. Come faccio a dire che mi manca qualcosa che non so cosa sia? Ma mi sento mamma anche io, in questo momento ".

Parole che raccontano un approccio maturo e sereno alla vita, lontano da rimpianti ma pieno d’amore.

Loretta Goggi, una voce fuori dal coro

Con la sua schiettezza e la sua sensibilità, Loretta Goggi dimostra ancora una volta di essere una voce fuori dal coro, capace di dire la verità con eleganza e profondità.

Il suo ritorno in TV è stato un momento intenso, che ha regalato al pubblico uno spaccato autentico di una donna che ha fatto la storia dello spettacolo italiano, ma che oggi sceglie di vivere a misura d’anima, tra affetti, pause e progetti futuri. E chissà, forse sarà proprio quella fiction di cui non può ancora parlare a regalarci una nuova Goggi, diversa ma sempre