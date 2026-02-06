Luca Giurato, il ricordo straziante della moglie Daniela Vergara

Era l’11 settembre 2024 quando il mondo della televisione italiana ha dovuto dire addio a Luca Giurato, uno dei volti più conosciuti e amati del piccolo schermo. Autorevole ma anche autoironico, Luca Giurato è stato al timone di numerosi salotti televisivi e, nel corso della carriera, ha saputo ridere dei suoi inciampi e dei suoi errori linguistici, dimostrando di non essere solo un grande professionista ma anche una persona alla mano. Ed è questo il ritratto che di lui fa la moglie Daniela Vergara, seduta sul divano de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

Nelle parole della giornalista Daniela Vergara si nota subito la malinconia e il dolore per l’assenza del marito, con cui ha condiviso circa quarant’anni della sua vita. La voce le trema mentre racconta il loro primo incontro, avvenuto al telefono. All’epoca Daniela Vergara era “solo” un’inviata politica per un’agenzia di stampa con il compito di fare “rumore”, mentre Luca Giurato era già un nome nel mondo del giornalismo italiano, grazie ai tanti pezzi che aveva già firmato sul quotidiano La Stampa. Nello studio della Balivo, allora, viene trasmesso un tralcio di una vecchia intervista di Luca Giurato, in cui il conduttore di Uno Mattina ricordava di essere rimasto subito impressionato dalla voce della donna che sarebbe poi diventata sua moglie. La commozione della Vergara in studio si fa allora sempre più evidente, anche quando ricorda di un giorno a Palazzo Chigi dove, finita una riunione a cui entrambi avevano partecipato “mi ha invitata a prendere qualcosa. Quando ho detto di no, mi ha risposto che avremmo fatto un’altra volta, senza perdersi d’animo.” E la determinazione di Luca Giurato lo ha premiato, perché non solo Daniela Vergara ha accettato successivamente di uscire con lui, ma perchè per la giornalista ha finito col diventare “la mia tavolozza di colori. MI ha conquistato con sincerità e genuinità. Era profondo.”

Nel ripercorrere i tanti successi della carriera del marito, Daniela Vergara è giunta infine a rivivere gli ultimi istanti di vita di Luca Giurato. È a questo punto che la giornalista non riesce a frenare le lacrime e la sua commozione fa tacere lo studio, mentre la donna confessa il dispiacere per le cose che sono rimaste in sospeso tra lei e il marito. “Non si riesce mai a dire tutto,” ha confessato, tra le lacrime. “Non c’è un momento o un tempo in cui si esaurisce la voglia di comunicare o di vivere insieme.” L’assenza di Luca Giurato pesa sulla quotidianità di Daniela Vergara, che è stata costretta ad abituarsi ad un’esistenza priva dell’amore della sua vita, ma che non riesce a vivere questa mancanza senza soffrire.

Al punto da chiedere riserbo sui momenti immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla morte del giornalista. “Eravamo a Santa Marinella,” ha detto. “Ero da sola con lui. Posso tenerlo per me?” Un desiderio che, naturalmente, Caterina Balivo è stata felice di esaudire, nella commozione generale.