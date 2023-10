"Lui è l’uomo giusto". L’annuncio di Anna Pettinelli a Verissimo

Anna Pettinelli a ruota libera. L’ormai voce storica di RDS, nella giornata di ieri (29 ottobre), una volta spogliatasi dagli abiti di professoressa di Amici, ha concesso un’intervista a Silvia Toffanin direttamente dallo studio del talent. Tantissimi i temi affrontati: dal suo nuovo amore, all’episodio con l’hater che qualche giorno fa le ha augurato la morte, sino al turbolento rapporto con Rudy Zerbi, anche lui insegnante della scuola più longeva della televisione italiana.

Il nuovo amore di Anna Pettinelli

Raccontandosi con la padrona di casa a Verissimo, la coach ha parlato anche della sua vita sentimentale, rivelando di essere nuovamente innamorata. Tuttavia, la Pettinelli non ha fornito alcun dettaglio di troppo, limitandosi a svelare il nome del suo nuovo amore: si chiama Giuseppe ed è un cuoco. “È l'uomo giusto, dopo questo mi faccio monaca” , ha ironizzato Anna. Poi, ha proseguito: “Va avanti da un bel po’, ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché è la sua professione, fa il cuoco, prima faceva tutt'altro. Si chiama Giuseppe, Beppe. Innamorarsi da grandi è tutta un'altra cosa, non ti parte il colpo di fulmine, mi sono innamorata piano” .

Riguardo alle storie passate, la professoressa ha spiegato quanto siano dolorose, anche se ha voluto precisare di non portare rancore. Ricordiamo che Anna Pettinelli per diversi anni è stata legata a Stefano Macchi, ora compagno di Elisa D’Ospina, con cui ha avuto anche una figlia. “Le storie passate sono un po’ come i dolori del parto, se uno non li dimenticasse non farebbe altri figli. I dolori si dimenticano e ci si innamora di nuovo” , ha spiegato Anna alla Toffanin. Poi, ha tuonato: “Non tengo rancore, ma certe cose non le perdonerò mai, non ci penso mai. Non perdono il tradimento, le bugie, l'opportunismo che certi rapporti hanno avuto, sono fantasmi del passato ”.

Anna Pettinelli e il chiarimento con l’hater che le augurò la morte

Qualche giorno fa, Anna Pettinelli ha denunciato pubblicamente sui social un hater che l’aveva presa di mira augurandole la morte. Così, Anna aveva pubblicato direttamente su Instagram il messaggio “incriminato” ricco di insulti. Tuttavia, alla Toffanin l’insegnante ha precisato l’esistenza di un aggiornamento a riguardo. A quanto pare, il ragazzo si sarebbe scusato e avrebbe ammesso di aver bisogno d’aiuto. A questo proposito ha rivelato: “Credo che alle critiche e alle cattiverie che ti scrive la gente non ci si abitui mai, soprattutto gli appassionati degli altri concorrenti quando faccio una critica. Quando uno ti augura la morte è un'altra cosa” . Infine, ha spiegato di averlo perdonato: “C'è un aggiornamento su questa vicenda: il ragazzo mi ha chiesto scusa e mi ha scritto che ha bisogno di aiuto. Io lo perdono, se non stai bene, dillo alla tua famiglia e fatti aiutare” .

Il turbolento rapporto con Rudy Zerbi