Morto Theo de "I Robinson": chi era l'attore Malcolm-Jamal Warner

Malcolm-Jamal Warner, noto al grande pubblico per il ruolo di Theo Huxtable nella storica sitcom americana I Robinson, è morto a 54 anni in seguito a un annegamento accidentale avvenuto in Costa Rica. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Investigazione Giudiziaria del Paese centroamericano, l’attore è deceduto nel pomeriggio di domenica 20 luglio mentre nuotava nelle acque di Playa Grande de Cocles, sulla costa caraibica della provincia di Limón. Una forte corrente lo avrebbe trascinato al largo, impedendogli di tornare a riva.

Il tentativo di salvataggio

Il rapporto preliminare delle autorità locali spiega che alcune persone presenti sulla spiaggia sono riuscite a riportarlo a riva, ma all’arrivo dei soccorsi della Croce Rossa costaricana l’attore era già privo di segni vitali. Il suo corpo è stato successivamente trasferito all’obitorio per gli accertamenti del caso.

Una carriera segnata dal successo

Malcolm-Jamal Warner era diventato celebre negli anni ’80 per aver interpretato il figlio adolescente del protagonista nella sitcom di successo The Cosby Show, una delle serie più popolari della televisione americana. Il suo personaggio, Theo, era tra i più amati dal pubblico e lo aveva lanciato nel firmamento delle star della TV. Nel corso della sua carriera Warner aveva continuato a lavorare sia come attore che come regista e produttore, partecipando a numerose serie televisive e produzioni teatrali, oltre a dedicarsi anche alla musica e alla poesia.

Una scomparsa improvvisa

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra i fan e nel mondo dello spettacolo, dove in molti lo ricordano per il suo talento, la sua sensibilità artistica e il suo impegno nel promuovere una rappresentazione autentica della comunità

. In attesa di ulteriori dettagli dalle autorità costaricane, resta il dolore per la tragica e prematuradi un volto che ha segnato una