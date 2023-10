Una maglia sospesa, un nuovo ingresso: le anticipazioni di Amici 2023

Ieri, giovedì 26 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici che andrà in onda nella giornata di domenica 29 ottobre su Canale 5. Una puntata scoppiettante tra sfide, sospensioni e nuovi ingressi. Come sempre gli allievi del talent più longevo della tv italiana si sono esibiti al centro dello studio con le performance di ballo e di canto con cui ogni settimana cercano di difendere la loro maglia e proseguire la corsa verso il serale. Tantissimi gli ospiti di puntata: Giorgia, chiamata per giudicare la gara di canto, Davide Dato, per quella di ballo. E ancora, Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari sono arrivati in studio per cantare il loro nuovo singolo Nightmares.

Di seguito tutte le anticipazioni della sesta puntata.

Un nuovo ingresso e la sfida di Mida

A far ingresso nel talent di Maria De Filippi – secondo le anticipazioni di Amici News - sarebbe un ballerino di latino, Giovanni Tesse. Il giovane sarebbe stato fortemente voluto all’interno della scuola da Raimondo Todaro. Il nuovo allievo avrebbe quindi ballato sulle note di Despechà insieme a Francesca Tocca, conquistando così il sì di Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Al contrario, Rudy Zerbi e Alessandro Celentano avrebbero detto di no. Ad affrontare la sfida - come anticipato nel corso del daytime della trasmissione - il cantante di Lorella, Mida, che tuttavia sarebbe riuscito a difendere il suo banco all’interno della scuola, vincendo contro MonnaElisa. Per la sfida di Holy Francisco, invece, dovremmo sicuramente attendere qualche altro giorno, in quanto è stata registrata a porte chiuse e per questo non ci sono anticipazioni a riguardo.

La maglia sospesa e le classifiche delle gare

A trionfare nella gara di canto sarebbe stata Mew, allieva di Lorella Cuccarini; ultimo in classifica, invece, Ezio (allievo di Anna Pettinelli). È per questo, infatti, che la Pettinelli avrebbe deciso di sospendere la maglia al suo allievo, poi costretto ad abbandonare lo studio. Per quanto riguarda la gara di ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stata Marisol (allieva di Alessandra Celentano); al contrario, un ballerino di Emanuel, sarebbe arrivato all’ultima posizione: Simone.

E ancora, nel daily, la produzione aveva comunicato ai ballerini che nel corso della puntata tre di loro (scelti dai rispettivi professori) avrebbero dovuto affrontare una gara nella quale ognuno doveva realizzare una coreografia che raccontasse la propria vita. Così, sono stati indicati Dustin per la squadra di Alessandra Celentano, Simone per quella di Emanuel Lo e Gaia per Raimondo Todaro. Ad esultare sarebbe stato proprio l’allievo della Celentano. I cantanti, Mew, Petit, Matthew, Lil Jolie e Holden, invece, hanno potuto cantare il loro inedito davanti alle radio. Per la rappresentante di Radio Italia, Mew avrebbe ottenuto il voto più alto, nonché 8.