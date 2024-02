Una maglia per il serale, un allievo vola in Finlandia: le anticipazioni di Amici 2023

Nella giornata di mercoledì 7 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 11 febbraio alle 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento ricco di sorprese. Gli animi, infatti, iniziano a scaldarsi in vista dell’inizio del serale e dell’assegnazione delle maglie da parte dei professori. Chi riuscirà ad accedere al tanto ambito serale? Chi, invece, verrà eliminato? Nel frattempo, gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana provano a difendere il loro posto, esibendosi a centro studio con performance di ballo e di canto.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche questa settimana grande attesa per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. A vincere la gara di canto sarebbe stato Petit, allievo di Rudy Zerbi; al secondo posto si sarebbe classificata Lil Jolie seguita da: Sarah, Martina, Malìa, Kia, Holden, Nahaze e Ayle. In fondo alla classifica sarebbe arrivato Mida, allievo di Lorella Cuccarini.

Dustin è stato il prima ad accedere al serale e, per questo, può dormire sonni tranquilli. Al contrario, gli altri ballerini si sono esibiti per cercare di conquistare i giudici in studio. Così, a guadagnare il primo posto in classifica nella gara di ballo, sarebbe stata Marisol (allieva della maestra Celentano), seguita in ordine di posizione da: Sofia, Lucia, Nicholas e Kumo (a parimerito). A chiudere la classifica, un ballerino di Raimondo Todaro: si tratterebbe di Giovanni.

Una maglia per il serale

Dopo Dustin, ad accedere al serale è un’allieva di Raimondo Todaro: Gaia. La ballerina, purtroppo, non era presente in studio a causa di un dolore al ginocchio. Così, è stata chiamata direttamente dalla casetta per consegnarle l’ambita maglia. E ancora, Dustin, Nicholas e Lucia, sarebbero stati protagonisti di una gara improvvisazione e a trionfare, sarebbe stato proprio il ballerino di Alessandra Celentano, Dustin. Il premio? Una borsa di studio in Finlandia. Grandi soddisfazioni anche per Petit, che avrebbe vinto la gara inediti contro Lil Jolie e Sarah, aggiudicandosi la possibilità di realizzare il videoclip della sua canzone.

Gli ospiti della diciannovesima puntata

Ospiti d’eccezione della diciannovesima puntata del pomeridiano: Beppe Vessicchio e J-Ax (che hanno giudicato la gara di canto), Gaetano Curreri e Daniel Ezralow (giudici della gara di ballo). E ancora, ospite in studio anche Olly per la presentazione del brano A squarciagola.