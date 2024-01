Una maglia sospesa, una classifica inaspettata: le anticipazioni di Amici 2023

Nel pomeriggio di giovedì 18 gennaio è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 21 gennaio alle 14 su Canale 5. Come sempre si prospetta un appuntamento ricco di colpi di scena tra performance, maglie sospese e tantissimi ospiti. Prosegue la corsa verso il serale degli allievi della scuola più longeva della tv italiana, che si sono esibiti nelle loro discipline, il ballo e il canto. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: difendere la maglia per proseguire la corsa verso il serale che, ormai, è sempre più vicino.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Grande attesa per ascoltare le due nuove arrivate, le cantanti Kia e Nahaze, entrate nella scuola al posto di Mew e Matthew, rispettivamente allieve di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Un esordio scoppiettante per Kia che, a quanto pare, avrebbe vinto la gara di canto; al secondo posto si sarebbe classificato Holden seguito da: Martina, Mida, Petit, Sarah, Lil Jolie, Ayle e Nahaze. In fondo alla classifica sarebbe arrivato Malìa (allievo di Rudy Zerbi).

A guadagnare il primo posto in classifica nella gara di ballo, invece, sarebbe stato Dustin (allievo della maestra Celentano), seguito in ordine di posizione da: Sofia, Marisol, Kumo, Gaia, Lucia, Simone e Giovanni. A chiudere la classifica, un ballerino di Raimondo Todaro: ancora una volta, si tratterebbe di Nicholas.

Una maglia sospesa e i compiti per gli allievi

Brutte notizie per Giovanni, a cui Raimondo Todaro avrebbe sospeso la maglia in seguito all’insufficienza ottenuta per il compito affidatogli dalla maestra Celentano. Proprio quest’ultima, inoltre, avrebbe dato 0 a Nicholas per il compito svolto e così, sono nate inevitabilmente delle discussioni. E ancora, Dustin, Nicholas e Sofia, sarebbero stati protagonisti della battle specchio e a trionfare, sarebbe stato proprio il ballerino di origini australiane. Tuttavia, la maestra Alessandra Celentano avrebbe optato per Marisol, la quale, però, sarebbe stata costretta a rinunciare a causa di un problema al ginocchio. Infine, grandi soddisfazioni per Lil Jolie, Sara e Martina che avrebbero presentato i loro nuovi inediti.

Gli ospiti della sedicesima puntata

Ospiti d’eccezione della sedicesima puntata del pomeridiano: Aiello, Paola Turci, Francesca Michelin (che hanno giudicato la gara di canto) e Thomas Signorelli (giudice della gara di ballo). E ancora, ospite in studio anche un ex volto del talent, allievo della scorsa edizione, il cantante Aaron.