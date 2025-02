Sbotta e lancia uno sgabello: follia di Lorenzo al Grande fratello

Lorenzo Spolverato

Nuovo episodio di nervosismo al Grande fratello, dove dopo il bollitore è stato lanciato in aria anche uno sgabello. Tutto è accaduto durante la puntata serale di giovedì 30 gennaio, dove a spaventare concorrenti e pubblico è stato Lorenzo Spolverato. Il concorrente ha avuto una vera e propria crisi d'ira durante un blocco pubblicitario. Tutti i concorrenti si trovavano nel salone, punto di ritrovo durante la puntata, quando all'improvviso lui se ne è andato e poco dopo si è sentito un boato.

" Lore ha lanciato una sedia ", è la spiegazione di Pamela Petrarolo ai coinquilini che si chiedevano cosa fosse accaduto. Inevitabilmente, quella beve risposta ha dato la stura a una serie di altre domande su quanto stava accadendo e, in particolare, è stata Stefania Orlando a informarsi con maggiore intensità sullo scatto d'ira. " Ma perché cosa è successo? Qual è il motivo? Perché ha avuto questa reazione? ", ha chiesto la concorrente. Lo stupore era lampante negli occhi dei concorrenti, preoccupati anche della reazione della produzione, con relative conseguenze, per un simile gesto di violenza. " Per la cosa di Helena. Jessica dice che è per il fatto che lui ha realizzato che gira tutto intorno a Helena ", ha provato a spiegare Mariavittoria.

Per chi non fosse avvezzo al programma, in passato tra Lorenzo ed Helena Prestes c'è stato un avvicinamento sentimentale, un flirt che poi è naufragato nel peggiore dei modi. Spolverato ha reagito con irruenza anche quando Helena è tornata nella casa a seguito del ripescaggio, inscenando una protesta contro il regolamento del gioco. Pare non sopporti la presenza della brasiliana nella Casa ma questi scatti d'ira non sono accettabili in un soggetto adulto, incapace di gestire la vicinanza di una persona che non sopporta. " Il programma va avanti grazie a lei, non ci sto credendo veramente. Io sono morto ", è lo sfogo di Lorenzo che circola sul web, registrato da un utente durante la diretta in onda su Mediaset Extra.

Sembra che in lui emergano anche sentimenti di antipatia e di invidia nel confronti della brasiliana, che a suo avviso lo "oscurerebbe" e gli toglierebbe visibilità.

Stavo tremando, sto tremando ancora ora perché non sai che cazzo io ho dentro. Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l'ultima volta? Non lo sai? Allora prima di parlare, prossima volta dovresti pensarci. Sai dov'ero? E mi vuoi bene? Vaffanculo

Ma il nervosismo di Lorenzo comincia a indispettire anche gli altri concorrenti, anche alla luce della reazione che ha avuto nei confronti di, che lo ha nominato perché non si è presentato a salutarein uscita dalla Casa: "". Ci saranno provvedimenti?