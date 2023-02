"Maleducata...". Fedez attacca la Oxa: il nuovo dramma dietro le quinte

"È stata davvero molto maleducata". Il siluro di Fedez contro Anna Oxa è arrivato durante una diretta Instagram. Sui social il rapper si è pubblicamente lamentato con la cantante barese per un episodio consumatosi nelle scorse ore dietro le quinte dell'Ariston. Secondo quanto raccontato dall'influencer, durante le prove pomeridiane per la quarta serata della kermesse, Oxa sarebbe arrivata in teatro saltando la scaletta prestabilita per l'accesso degli artisti al palcoscenico. L'accaduto ha infastidio e non poco il marito di Chiara Ferragni, che lo ha denunciato con toni accalorati agli utenti web.

Fedez contro Anna Oxa

" C'era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove, lei è arrivata e ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì che stavamo aspettando da due ore, c'erano altri artisti che stavano aspettando... è stata veramente maleducata ", ha lamentato Fedez durante una diretta Instagram sul profilo di Trash Italiano. Il rapper, che nel pomeriggio aveva provato all'Ariston il duetto con gli Articolo 31, ha anche aggiunto: " Ero molto tentato dal dirglielo, poi l'ho vista e ho lasciato perdere. Ora lo saprà? Non me ne frega un c... Non ci si comporta così ".

FEDEZ DISSANDO ANNA OXA CHE HA SALTATO LA SCALETTA APPENA ARRIVATA FACENDO ASPETTARE QUELLI PRIMA DI LEI #Sanremo2023 pic.twitter.com/WHHjRqoAUC — rossella (@yourfavross) February 10, 2023

Il nuovo "dramma" sanremese

Uno sfogo in piena regola, che ha svelato un nuovo sfiorato "dramma" sanremese avvenuto dietro le quinte. Come a ogni festival che si rispetti, infatti, è proprio nel backstage che avvengono gli episodi più curiosi e gli scambi di battute tra gli artisti. In questo caso, stando a quanto raccontato da Fedez, si sarebbe praticamente evitato uno scontro. Al momento però non si registrano reazioni di Anna Oxa sul caso, né sue versioni dei fatti. La cantante, peraltro, già nelle scorse ore era finita al centro di indiscrezioni e chiacchiericci che lei stessa aveva poi smentito.

Nella serata sanremese del giovedì si erano infatti diffusi rumors su una lite presunta avvenuta tra due artisti dietro le quinte, subito ribattezzata ironicamente sul web come "bicchiere-gate" (sembrava infatti che fossero volati bicchieri pieni d'acqua). Qualcuno sui social aveva ipotizzato che la stessa Oxa ne fosse stata coinvolta. Lo staff della cantante aveva però smentito tutto, parlando di "notizie diffamatorie" circolate sull'artista.