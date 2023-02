Bicchiere-gate: il giallo sulla rissa tra due cantanti a Sanremo. Ecco chi sono

La terza serata del festival di Sanremo ha visto protagonisti la gara canora e i bicchieri. Quelli citati da Paola Egonu nel suo monologo e quelli che sarebbero volati nel backstage tra due artisti. L'indiscrezione sulla lite in stile Bugo-Morgan avvenuta nel dietro le quinte, un'ora dopo l'inizio della diretta, è iniziata a circolare sui social network e - neanche a dirlo - ha catalizzato l'attenzione del popolo dei social per tutta la serata e il bicchiere-gate è esploso.

Le indiscrezioni

La segnalazione della lite è arrivata da due volti noti di Instagram, i blogger Deianira Marzano e Amedeo Venza, che intorno alle 22:30 hanno sganciato una vera e propria bomba gossip, segnalando una lite tra due cantanti in gara con tanto di bicchieri volati e acqua rovesciata addosso. I nomi non sono stati resi noti, ma le iniziali - A. e M. - quelle sì e il toto-nomi si è scatenato. " Amadeus e Morandi" , ha ironizzato qualcuno e la prolungata assenza di Gianni dal palco dell'Ariston intorno a metà serata ha fatto pensare. " Ariete e Mengoni ", ha presupposto qualcun'altro mentre l'ipotesi più accreditata prendeva il volo: Anna Oxa e Madame.

Anna Oxa e Madame: cosa è successo

A dare valore all'indiscrezione sono stati i tweet di alcuni giornalisti e volti noti del web, che hanno riportato dettagli inediti della presunta lite tra le due artiste. Mentre l'ufficio stampa della Rai smentiva l'accaduto, su Twitter sono diventati virali alcuni cinguettii. " Madame e Anna Oxa si sono prese a bicchierate perché quest'ultima le avrebbe urlato: 'Vaccinati figlia mia'. E Madame le avrebbe risposto: 'Fatti i cazzi tuoi se vuoi ancora campare'", ha riportato Daniela Collu su Twitter. Ipotesi che si è fatta strada con altri tweet di giornalisti e personaggi presenti a Sanremo. "Si parla di Anna Oxa e Madame. Allora, pare che Anna Oxa abbia tirato un bicchiere d'acqua in faccia a Madame prima della sua esibizione. Motivi al momento ignoti ", ha scritto Alvise Salerno, speaker radiofonico e giornalista per All Music Italia.

L'ironia del popolo dei social

Vista la ghiotta occasione, gli internauti non si sono lasciati sfuggire l'occasione di ironizzare su un episodio, che ha riportato alla mente di tutti lo scontro tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020. " A. e M. gate è la risposta Rai alla Noce Moscata ", ha scherzato qualcuno citando il fatto avvenuto ad Amici a fine anno, mentre un altro scriveva: " A un certo punto ho temuto che Morandi chiedesse alla Oxa "stai bene? vuoi un bicchiere d'acqua? ". E ancora gli sfottò: " Anna Oxa in pigiama perché i vestiti di prima li ha bagnati con i bicchieri lanciati", "Probabilmente Gianni Morandi sta con scopa e paletta dietro le quinte a raccogliere i cocci dei bicchieri che sono volati tra Anna Oxa e Madame ".

La replica di Anna Oxa e la foto con la polizia

Quando il caso è diventato virale sui social network e i siti di informazione lo hanno riportato, lo staff di Anna Oxa ha affidato a Facebook una nota ufficiale per chiarire la situazione: " Non distraetevi per il televoto ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell'ordine che sono anche loro senza parole" . E in effetti la polizia all'Ariston c'era e la foto, che immortala gli agenti insieme alla Oxa, è stata pubblicata proprio dall'artista, con un ulteriore messaggio, nel quale si parla di " notizie diffamatorie " nei confronti della cantante.

Le parole di Madame

Dopo la sua esibizione, anche Madame è tornata sui social network e il suo post Instagram è apparso un messaggio sibillino: " Posso dire? A me è rimasto il bene e a te il male ". Una citazione palese al testo della sua canzone, nella quale molti hanno voluto però leggere una frecciata all'indirizzo di qualcuno.

FERMIAMO IL FESTIVAL PER CAPIRE IL GATE DEI BICCHIERI#Sanremo2023 pic.twitter.com/aQquXG45V9 — ¥le | sanremo era (@yleniaindenial1) February 9, 2023